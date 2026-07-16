Midyeci Ahmet'ten sosyal medyada evlilik ilanı! Aradığı şartları tek tek açıkladı

Sosyal medyada "Midyeci Ahmet" olarak bilinen Ahmet Çiçek, uzun süre önce boşandığını belirterek yeniden evlenmek istediğini belirtti.

Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan 46 yaşındaki ünlü işletmeci, evleneceği kişide aradığı özellikleri de tek tek açıkladı.

Ahmet Çiçek, evleneceği kişiyi bulmak için neden sosyal medyayı tercih ettiğini şu sözlerle açıkladı:

"Uygulamalarda veya kulüplerde karı kız peşinde koşabilecek bir insan değilim. Ben aslında bir düzen insanıyım ve artık evlenmek istiyorum. Buradan duyurmak istedim, varsa talipliler yazabilir."

ARADIĞI ŞARTLARI AÇIKLADI: BURÇ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Çiçek, evleneceği adaylarda aradığı özellikleri ve olmazsa olmazlarını tek tek sıraladı:

Karakter uyumuna önem verdiğini söyleyen ünlü midyeci, özellikle şu burçlara sahip adaylarla iyi anlaştığını belirtti: Akrep, Koç, Yay ve Terazi.

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ İSTEMİYOR

"Bende katı kurallar yok" diyen Çiçek, evlilik sözleşmesi gibi şartları olmadığını da açıkladı.

"Normal, düzgün ve temiz bir insanla evlenmek istiyorum" diyerek adaylara çağrıda bulunan Çiçek, çocuk sahibi olmak istediğini belirtti.

Niyetinin ciddi olduğunu vurgulayan Ahmet Çiçek, "Belki bir şeyler olabilir diye bu yola başvurdum. Düşünenler yazsın" diyerek sözlerini noktaladı.

Ünlü işletmecinin bu sıra dışı "evlilik ilanı" kısa sürede binlerce izlenme alarak sosyal medyada gündem oldu.