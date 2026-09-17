Midyeci Ahmet hakkında eski eşinden suç duyurusu! Çıkan görüntülere artık dayanamadı

Midyeci Ahmet olarak tanınan Ahmet Çiçek, bu kez eski eşinin yaptığı suç duyurusuyla gündeme geldi. Çiçek'in eski eşi Deniz Çelebi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek Midyeci Ahmet hakkında suç duyurusunda bulundu.

Deniz Çelebi tarafından savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde Çiçek ile Çelebi'nin 2021 yılında anlaşmalı olarak boşandığı belirtildi. İki çocuğun velayetinin ise anne Deniz Çelebi'ye bırakıldığı kaydedildi.

Dilekçede, Ahmet Çiçek'in sosyal medya hesaplarından yaptığı özel hayatına ilişkin paylaşımların çocukların okul ve arkadaş çevresinde kısa sürede yayıldığı iddia edildi.

O GÖRÜNTÜLERİ ÇOCUKLARINA GÖNDERDİLER

Sabah'ın haberine göre, şikayet dilekçesinde, Ahmet Çiçek'in sevgilisiyle öpüşürken çekilen görüntülerinin çocukların okul arkadaşları tarafından kendilerine gönderildiği öne sürüldü.

Çocukların söz konusu görüntüler nedeniyle arkadaşları tarafından zorbalığa maruz bırakıldığı iddia edilirken, Deniz Çelebi'nin bu durum üzerine eski eşi hakkında suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

EVLİLİK TEKLİFİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Midyeci Ahmet, geçtiğimiz aylarda, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda evlenmek istediğini açıklayarak kendisine talip aramış, bu paylaşımın ardından aradığı aşkı bulduğunu duyurmuştu. Sevgilisinin kimliğini açıklamayan Çiçek, daha sonra evlilik teklifinde bulunduğu anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.