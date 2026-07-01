Merve Dizdar anne oluyor: İşte bebeğin cinsiyeti

Ünlü oyuncu Merve Dizdar’dan hayranlarını sevindiren bir müjde geldi. Cannes Film Festivali’nde "En İyi Oyuncu Ödülü"nü kazanarak bu başarıya ulaşan ilk Türk oyuncu olma unvanını elinde bulunduran başarılı oyuncu Merve Dizdar, şimdilerde anne olmaya hazırlanıyor.

BEBEĞİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU

Anne olmak için gün sayan ünlü oyuncu Merve Dizdar şu anda 3 aylık hamile. Hamilelik sürecinin ilk dönemlerini sağlıklı bir şekilde geride bırakan başarılı oyuncunun, heyecanla beklenen bebeğinin cinsiyeti de sonunda belli oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Merve Dizdar ve Cihan Ayger çiftinin bir erkek çocukları dünyaya gelecek.

SADE BİR TÖRENLE EVLENMİŞLERDİ

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden başarılı oyuncu Merve Dizdar, geçtiğimiz dönemde iş insanı Cihan Ayger ile hayatını birleştirmişti. Dizdar ve Ayger çifti, 9 Haziran 2024 tarihinde aile arasında gerçekleştirilen oldukça sade bir düğün töreniyle dünyaevine girmişti.

Evliliklerinde mutlu bir süreç geçiren çiftten gelen bu son bebek haberi, yakın çevrelerinde ve magazin dünyasında büyük bir sevinçle karşılandı.