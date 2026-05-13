Mert Ramazan Demir’in 1.2 milyonluk tutkusu! Sadece 750 kişide var

Ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir, önceki gün Cihangir’de görüntülendi. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan ünlü oyuncu, bu kez özel hayatından çok milyonluk motosikletiyle gündeme geldi.

Söz konusu motosikletten dünyada yalnızca 750 adet üretildi. Sınırlı sayıdaki özel serinin Türkiye’de ise 7 kişide bulunduğu, bu isimlerden birinin de Mert Ramazan Demir olduğu öğrenilmişti.

MOTOSİKLETİYLE İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

1 milyon 200 bin TL değerinde olduğu belirtilen motosikletiyle ilk kez görüntülenen Demir, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Hürriyet'in haberine göre hayatında kimsenin olmadığını söyleyen ünlü oyuncu, başrolünde yer aldığı Delikanlı dizisinin erken final yapmasının ardından ise bir süre dinlenmek istediğini söyledi.

Kısa bir tatil planı yaptığını söyleyen Demir, yaz aylarında ise yeni bir projeyle ekranlara döneceğini açıkladı.