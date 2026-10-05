Melisa Döngel'i at ısırdı

Rapçi Murda ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen ünlü oyuncu Melisa Döngel, at sevdiği sırada korku dolu anlar yaşadı. Çiftliğe giden güzel oyuncu, sevmek istediği atın azizliğine uğrayarak ısırıldı.



Son olarak Sekizinci Aile dizisi ile ekranlarda boy gösteren Melisa Döngel, sosyal medya hesabı üzerinden at çiftliğindeki anlarını takipçileriyle paylaştı. Atı sevdiği anları kayıt altına alan ünlü oyuncunun ilgisine beklenmedik bir tepki veren at, aniden hamle yaparak oyuncuyu ısırdı.

O ANLAR KAMERADA

Olayın yaşandığı sırada cep telefonu kamerasıyla kayıtta olan Döngel'in o anları saniye saniye görüntülendi. 27 yaşındaki ünlü oyuncu, görüntülerde neye uğradığını şaşırırken, video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.