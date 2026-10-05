Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Magazin Melisa Döngel'i at ısırdı

Melisa Döngel'i at ısırdı

At çiftliğine giderek atları sevdiği anları kayıt altına almak isteyen ünlü oyuncu Melisa Döngel'i at ısırdı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Son Güncelleme:

Rapçi Murda ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen ünlü oyuncu Melisa Döngel, at sevdiği sırada korku dolu anlar yaşadı. Çiftliğe giden güzel oyuncu, sevmek istediği atın azizliğine uğrayarak ısırıldı.

Son olarak Sekizinci Aile dizisi ile ekranlarda boy gösteren Melisa Döngel, sosyal medya hesabı üzerinden at çiftliğindeki anlarını takipçileriyle paylaştı. Atı sevdiği anları kayıt altına alan ünlü oyuncunun ilgisine beklenmedik bir tepki veren at, aniden hamle yaparak oyuncuyu ısırdı.

Melisa Döngel'i at ısırdı - Resim : 1

Ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu'yu görenler tanıyamadı! 1 yılda 20 kilo verdiÜnlü oyuncu Şebnem Bozoklu'yu görenler tanıyamadı! 1 yılda 20 kilo verdi

O ANLAR KAMERADA

Olayın yaşandığı sırada cep telefonu kamerasıyla kayıtta olan Döngel'in o anları saniye saniye görüntülendi. 27 yaşındaki ünlü oyuncu, görüntülerde neye uğradığını şaşırırken, video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Melisa Döngel'i at ısırdı - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Oyuncu Sosyal Medya
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro