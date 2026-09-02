Melisa Aslı Pamuk’un 'yürüyen servet' pozu! Tek karede milyonlar havada uçuştu
Melisa Aslı Pamuk’un “yürüyen servet” pozu sosyal medyada gündem oldu. Tek karede milyonlar havada uçuşurken, ünlü oyuncunun lüks tarzı dikkat çekti.
Futbolcu Yusuf Yazıcı ile evli olan ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla gündeme geldi. Siyah saten elbiseyle verdiği poz dikkat çekerken, fotoğraftaki lüks detayların toplam değeri adeta dudak uçuklattı.
Takvim'in haberine göre, Pamuk'un fotoğraf karesinde yer alan lüks otomobilin Türkiye'deki güncel piyasa değerinin yaklaşık 70 milyon TL olduğu belirtildi. Turuncu ve siyah özel deri döşemesiyle dikkat çeken aracın iç tasarımı da fotoğrafta öne çıkan ayrıntılar arasında yer aldı.
Pamuk'un aksesuarları da otomobil kadar dikkat çekiciydi. Ünlü oyuncunun bileğinde taşıdığı pembe altın saatin güncel değerinin yaklaşık 10 milyon TL olduğu aktarıldı.
Kombinini tamamlayan çantanın fiyatı ise yaklaşık 1 milyon TL olarak gösterildi.
Fotoğraftaki bir diğer dikkat çeken detay ise Pamuk'un parmağındaki büyük pırlanta yüzük oldu. Oval kesimli taşın yaklaşık 5-7 karat büyüklüğünde olduğu tahmin edilirken, değerinin taşın özelliklerine göre 5 milyon TL ile 9 milyon TL arasında değişebileceği belirtildi.
Lüks otomobil, saat, çanta ve yüzüğün toplam değerinin yaklaşık 90 milyon TL'yi bulduğu hesaplandı. Pamuk'un sosyal medya paylaşımı bu nedenle kısa sürede dikkat çekerken, ortaya çıkan rakamlar fotoğraf karesine “yürüyen servet” yorumlarının yapılmasına neden oldu.