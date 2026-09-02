Melisa Aslı Pamuk’un 'yürüyen servet' pozu! Tek karede milyonlar havada uçuştu

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Fotoğraftaki bir diğer dikkat çeken detay ise Pamuk'un parmağındaki büyük pırlanta yüzük oldu. Oval kesimli taşın yaklaşık 5-7 karat büyüklüğünde olduğu tahmin edilirken, değerinin taşın özelliklerine göre 5 milyon TL ile 9 milyon TL arasında değişebileceği belirtildi.