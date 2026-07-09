Melisa Aslı Pamuk'un transparan fuşya elbisesi Paris Moda Haftası'na damga vurdu
Setlere ara veren Melisa Aslı Pamuk, Paris Moda Haftası’nda tercih ettiği fuşya elbiseyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncunun zarif tarzı hayranlarından tam not aldı.
Paris Moda Haftası'nda giydiği kıyafetle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk güzelliği ve zarafeti ile sosyal medyada övgü yağmuruna tutuldu.
Son dönemlerin adından en çok söz ettiren ekran yüzleri arasında yer alan 35 yaşındaki ünlü oyuncu Paris Moda haftası'nda giydiği fuşya elbisesiyle tüm dikkatleri üzerinde topladı.
Ego, Kara Sevda, Çarpışma ve Yeni Hayat gibi projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu 2024 yılında hayatını milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile birleştirmişti. Pamuk, 29 Ocak 2025 tarihinde anne olma heyecanını yaşadıktan sonra setlere ara verdi.
Ekranlara dönüp dönmeyeceği merak edilen ünlü oyuncunun Paris Moda Haftası’na yönelik paylaşımları hayranları tarafından övgüyle karşılandı. Ünlü oyuncunun kıyafet tercihi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Transparan elbise seçimine yorum yağdı.
Paris Moda Haftası'nda dikkat çeken isimler arasında Jennifer Lopez, Cardi B, Gigi Hadid ve Demi Moore gibi dünyaca ünlü yıldızlar da yer aldı.