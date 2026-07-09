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Halk TV Magazin Melisa Aslı Pamuk'un transparan fuşya elbisesi Paris Moda Haftası'na damga vurdu

Melisa Aslı Pamuk'un transparan fuşya elbisesi Paris Moda Haftası'na damga vurdu

Setlere ara veren Melisa Aslı Pamuk, Paris Moda Haftası’nda tercih ettiği fuşya elbiseyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncunun zarif tarzı hayranlarından tam not aldı.

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Melisa Aslı Pamuk'un transparan fuşya elbisesi Paris Moda Haftası'na damga vurdu - Fotoğraf: 1
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Paris Moda Haftası'nda giydiği kıyafetle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk güzelliği ve zarafeti ile sosyal medyada övgü yağmuruna tutuldu.

Melisa Aslı Pamuk'un transparan fuşya elbisesi Paris Moda Haftası'na damga vurdu - Fotoğraf: 2
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Son dönemlerin adından en çok söz ettiren ekran yüzleri arasında yer alan 35 yaşındaki ünlü oyuncu Paris Moda haftası'nda giydiği fuşya elbisesiyle tüm dikkatleri üzerinde topladı.

Melisa Aslı Pamuk'un transparan fuşya elbisesi Paris Moda Haftası'na damga vurdu - Fotoğraf: 3
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Ego, Kara Sevda, Çarpışma ve Yeni Hayat gibi projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu 2024 yılında hayatını milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile birleştirmişti. Pamuk, 29 Ocak 2025 tarihinde anne olma heyecanını yaşadıktan sonra setlere ara verdi.

Melisa Aslı Pamuk'un transparan fuşya elbisesi Paris Moda Haftası'na damga vurdu - Fotoğraf: 4
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Ekranlara dönüp dönmeyeceği merak edilen ünlü oyuncunun Paris Moda Haftası’na yönelik paylaşımları hayranları tarafından övgüyle karşılandı. Ünlü oyuncunun kıyafet tercihi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Transparan elbise seçimine yorum yağdı.

Melisa Aslı Pamuk'un transparan fuşya elbisesi Paris Moda Haftası'na damga vurdu - Fotoğraf: 5
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Paris Moda Haftası'nda dikkat çeken isimler arasında Jennifer Lopez, Cardi B, Gigi Hadid ve Demi Moore gibi dünyaca ünlü yıldızlar da yer aldı.

Paris Oyuncu
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