Melisa Aslı Pamuk'un transparan fuşya elbisesi Paris Moda Haftası'na damga vurdu

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Ego, Kara Sevda, Çarpışma ve Yeni Hayat gibi projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu 2024 yılında hayatını milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile birleştirmişti. Pamuk, 29 Ocak 2025 tarihinde anne olma heyecanını yaşadıktan sonra setlere ara verdi.