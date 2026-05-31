Melek Baykal'dan suç duyurusu! Akasya Durağı oyuncuları yıllar sonra mahkemelik oldu

Akasya Durağı dizisinde birlikte rol alan Melek Baykal ile Fatih Uçan 'tokat attı' iddiası nedeniyle mahkemelik oldu. Baykal, itibarının zedelendiği gerekçesiyle Uçan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Usta oyuncu Melek Baykal, eski rol arkadaşı Fatih Uçan’ın kendisi hakkında ortaya attığı “Sette Zeynep Dörtkardeşler’e tokat attı” iddiası nedeniyle harekete geçti.

Baykal, söz konusu açıklamaların itibarını zedelediğini öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Yaklaşık 18 yıl önce ‘Akasya Durağı’ dizisinde birlikte rol alan Melek Baykal ile Fatih Uçan mahkemelik oldu. ‘Ali Kemal’ karakteriyle hafızalara kazınan Uçan, bir röportajda, Baykal’ın sette Zeynep Dörtkardeşler’e tokat attığını iddia etmişti.

DAVALIK OLDULAR

Hürriyet'in haberine göre, Uçan’ın kendisine iftira attığını öne süren Baykal, avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Avukat, savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde, müvekkilinin itibar suikastına maruz kaldığını belirtti.

Şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Fatih Uçan da "Melek Baykal beni halka yalancı, iftiracı olarak kötü gösterdi" diyerek Melek Baykal’a dava açacağını söyledi.

