Mehmet Şef ünlü fenomen Orkun Işıtmak'ı kovmaktan beter etti!

Ünlü fenomen Orkun Işıtmak, “500 TL’LİK VS 7.500 TL’LİK MASTERCHEF RESTORANINDA ÇALIŞMAK!” başlıklı videosu için ünlü şef Mehmet Yalçınkaya’nın restoranında bir gün geçirdi. Ancak çekimin daha ilk dakikalarında yaşananlar, Işıtmak’ın beklediğinden çok daha farklı bir başlangıç yapmasına neden oldu.

12 milyondan fazla takipçisi bulunan Işıtmak, çekim için gittiği restoranda Mehmet Yalçınkaya’yı beklemeden mutfağa girdi. Çalışanlarla tanışmaya ve işe başlamaya çalışan fenomen, kısa süre sonra restorana gelen Mehmet Şef’in tepkisiyle karşılaştı.

"KOVULDUK MU?"

Mutfağa giren Işıtmak’ı gören Yalçınkaya, önce ne olduğunu anlamaya çalıştı. Ardından fenomeni mutfağın dışına yönlendiren ünlü şef, “Abi sen şu anda mutfağa girme, bekle. Biz seni ekiple tanıştıracağız. Lap diye mutfağa girmişsin abi” diyerek tepki gösterdi.

Ne olduğunu anlamaya çalışan Işıtmak ise yaşananları esprili bir şekilde karşılamaya çalıştı. “Birinci dakikadan golümü yedim” diyen fenomen, mikrofonların çalışanlara geri verilmesinin ardından bu kez “Kovulduk mu?” diye sordu.

“BURANIN BİR DÜZENİ VAR”

Mehmet Yalçınkaya ise tepkisinin nedenini restoran mutfağındaki çalışma düzeni üzerinden anlattı. Mutfağın belirli bir akış içerisinde çalıştığını söyleyen Yalçınkaya, Işıtmak’ın ekiple tanıştırılmadan içeri girmesinin bu düzeni bozabileceğini belirtti.

Ünlü şef, “Buranın bir düzeni var, işleyiş var, akış var” diyerek Işıtmak’a sınırları hatırlattı. Yalçınkaya, kendisi ve ekibi süreci ayarlamadan fenomenin mutfağa girmesine izin verilmesi halinde sistemin bozulacağını söyleyerek, “Bu akış ve işleyişi biz ayarlamadan eğer seni içeriye alırsak sistem bozulur” ifadelerini kullandı.

“KOVMADIĞIMA DUA ET”

Yaşanan gerilim bununla da sınırlı kalmadı. Mehmet Yalçınkaya, Işıtmak’ın restoran mutfağına bu şekilde giren ilk kişi olduğunu söyledi. Çekim için geleceğinden haberdar olduğunu ancak buna rağmen mutfağa bu şekilde girmesini beklemediğini belirten Yalçınkaya, konuşmasının sonunda sert bir ifadeyle, “Kovmadığıma dua et yani” dedi.

Mehmet Şef’in sözleri karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Işıtmak’ın yaşananları mizahla karşılamaya çalıştığı görüldü.

GERİLİM KISA SÜRDÜ

İlk dakikalardaki sert karşılaşmanın ardından ortamın havası değişti. Bir süre sonra çay içmek için izin isteyen Mehmet Yalçınkaya’nın tavrı yumuşadı. Yalçınkaya, Işıtmak’a biraz sert davrandığını da dile getirdi.

Ardından restoran mutfak ekibinin bir araya gelmesini isteyen Mehmet Şef, çekimin devam etmesini sağladı.

Videoda yaşanan kısa süreli gerilim sosyal medyada da gündem oldu. Kullanıcılar, Mehmet Yalçınkaya ile Orkun Işıtmak arasında yaşananların gerçek bir gerilim mi yoksa video içeriğinin bir parçası olarak kurgulanmış bir sahne mi olduğu konusunda farklı yorumlar yaptı.