Mehmet Aslantuğ'dan Ozan Güven'e: Helalleşmek zorundasın!

Geçtiğimiz günlerde meslektaşı Mehmet Aslantuğ ile birlikte Kadıköy’de bir mekana giden Ozan Güven, mekandaki bazı kişilerin “Failler dışarı” sloganları atmasının ardından mekandan ayrılmak zorunda kalmıştı.

Yaşananların ardından Mehmet Aslantuğ, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Ozan Güven’e çağrıda bulundu.

"GERÇEK BİR HELALLEŞME YAPMAK ZORUNDASIN"

"Ozan Güven’e" diyerek sözlerine başlayan Aslantuğ, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yıllardır yüzüne yaptığım uyarı / eleştirimi son kez ve kamuoyu önünde bir abi olarak hatırlatıyorum! Bana / bize yaptığın savunmayı; tüm yaşananların önünü arkasını detaylarıyla paylaşmak ve kamu vicdanıyla gerçek bir helalleşme yapmak zorundasın. Kursakta kalanı tüm şeffaflığıyla onarmak; dostlarına da, topluma da borcundur!…"

NE OLMUŞTU?

Deniz Bulutsuz, 13 Haziran 2020 tarihinde Ozan Güven’in kendisini darp ettiğini öne sürerek suç duyurusunda bulunmuş, Güven ise iddiaları reddederek karşı şikayetçi olmuştu. İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, Ozan Güven’i Bulutsuz'a yönelik “kasten yaralama” suçundan hapis cezasına çarptırmıştı.

Güven, “hakaret” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlamalarından beraat ederken, Deniz Bulutsuz hakkında açılan “basit yaralama” davası da beraatle sonuçlanmıştı. Daha sonra dosyayı inceleyen istinaf mahkemesi yerel mahkemenin kararını onayladı ve Ozan Güven hakkında verilen hapis cezası kesinleşti.