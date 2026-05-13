Mehmet Ali Erbil şantaja uğradığını açıkladı! Hemen mahkemeye koştu

Mehmet Ali Erbil, son dönemde yapay zeka kullanılarak hazırlanan sahte içeriklerle hedef alındığını duyurdu. Kimliği belirsiz kişilerin kendisine şantaj yaparak para talep ettiğini belirten Erbil, konuyu yargıya taşıdı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yapan Mehmet Ali Erbil, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Son günlerde kimliği belirsiz bazı kişiler tarafından şahsıma yönelik çirkin bir şantaj girişimiyle karşı karşıya kaldım. Tarafımla hiçbir ilgisi bulunmayan, yapay zeka ve dijital manipülasyon yöntemleriyle oluşturulduğu değerlendirilen bazı kurgu içerikler üzerinden benden para talep edilmiş; bu taleplere itibar etmediğim için söz konusu kişiler çevreme ve kamuoyuna yönelik itibarsızlaştırma girişimlerine başlamıştır.

Hukuki süreçlerin başlatıldığını belirten Erbil, açıklamasına şöyle devam etti:

Teknolojinin geldiği noktada bu tür sahte içeriklerin üretilebildiği ne yazık ki herkesin malumudur. Bu nedenle kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş ve kötü niyetli şekilde servis edilen içeriklere karşı dikkatli olmasını özellikle rica ediyorum. Konu tüm delilleriyle birlikte yargı makamlarına taşınmış olup gerekli hukuki süreç başlatılmıştır. Bu içerikleri yayan, paylaşan veya çoğaltan kişiler hakkında da ayrıca yasal yollara başvurulacaktır.