Max Korzh 5 saatlik performansla İstanbul'u salladı: On binler sahneye akın etti

Belaruslu sanatçı Max Korzh, 6 Haziran gecesi Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda bir konser gerçekleştirdi. Rusya, Ukrayna, Belarus ve dünyanın çeşitli noktalarından gelen on binlerce müzikseverin katıldığı etkinlikte sanatçı, 5 saat boyunca sahnede kaldı.

ULUSLARARASI DİNLEYİCİ KİTLESİ BİR ARAYA GELDİ

Max Korzh, stadyumu dolduran on binlerce hayranı için kariyerinin farklı dönemlerine ait sevilen parçalarından oluşan bir repertuvar sundu. Konserde; “Amsterdam”, “Malinovy Zakat”, “Endorfin”, “Vspominai Menya”, “Afgan”, “Shantazh”, “Malyy Povzroslel”, “Optimist” ve “Gory Po Koleno” gibi hit şarkılar hep bir ağızdan söylendi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde sahnelenen özel akustik bölüm ise stadyumdaki dev prodüksiyona farklı bir atmosfer kattı.

"İSTABUL" TEZAHÜRATI YAPILDI: "BİR SONRAKİ BULUŞMADA SİZLERİ DE GÖRMEK İSTİYORUZ"

Konserin dikkat çeken anlarından biri, stadyumdaki dinleyicilerin dakikalarca "İstanbul" tezahüratı yapması oldu.

Hayranlarının bu coşkusuna sahneden karşılık veren Max Korzh, İstanbul’a yeniden gelmek istediğini belirtti. Sanatçı yaptığı konuşmada, “Bir sonraki buluşmamızda eğlenmeyi seven Türk dostlarımızı da aramızda görmek istiyoruz. Hep birlikte olalım” ifadelerini kullandı.

BEŞ DAKİKALIK HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİYLE FİNAL

Etkinliğin kapanışı, konserin hemen ardından gerçekleştirilen yaklaşık 5 dakikalık bir havai fişek gösterisiyle yapıldı.

Renkli ışıklarla stadyumu kaplayan bu görsel şölenle gece sona erdi. Geniş bir katılımın sağlandığı organizasyon boyunca, seyirci akışından genel güvenliğe kadar tüm detaylar önceden planlandı.

Alınan üst düzey güvenlik önlemleri ve operasyon yönetimi sayesinde etkinlikte herhangi bir sorun yaşanmadı.

Bu konser, farklı ülkelerden gelen insanları aynı platformda buluşturarak 2026 yaz sezonunun İstanbul'daki dikkat çeken uluslararası etkinlikleri arasında yerini aldı.

MAX KORZH KİMDİR?

1988 doğumlu Belaruslu rapçi, şarkıcı ve şarkı sözü yazarı Max Korzh, hip hop, pop, rock ve elektronik müziği harmanladığı kendine özgü tarzıyla eski Sovyet coğrafyasının en popüler bağımsız müzisyenlerinden biridir.

Özellikle Rusça konuşulan ülkelerde stadyumları dolduran sanatçı, son dönemde siyasi duruşuyla da dünya basınında geniş yer bulmaktadır.

2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesini açıkça kınayan Korzh, savaş karşıtı tutumu ve Ukrayna'ya destek veren "Svoj dom" (Benim Evim) şarkısı nedeniyle Rusya ve Belarus'ta fiili olarak kara listeye alınarak konserleri yasaklanmıştır.

Yurt dışı turnelerinde barış çağrıları yapan ve Belarus muhalefetine destek veren sanatçı, uğradığı siyasi baskılar ve güvenlik tehditleri sebebiyle 2024 yılında ülkesini kalıcı olarak terk etmek zorunda kalmıştır.

Haber Fotoğrafı: Kristina Parfenova