MasterChef'e veda eden yarışmacı belli oldu

Ekranların sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de bir haftanın daha sonuna gelindi. Hafta boyunca gerçekleştirilen dokunulmazlık oyunları ve bireysel mücadelelerin ardından yarışmaya veda eden isim belli oldu.

İLK ELEME ADAYLARI KÜBRA VE AYŞE

MasterChef Türkiye'de 30 Eylül Çarşamba günü "Sokak Lezzetleri" konseptiyle dokunulmazlık oyunu oynandı. Yarışmacıların hazırladığı yemeklerin ardından dokunulmazlığı Mavi Takım kazandı.

Dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı Takım'da bireysel dokunulmazlığın sahibi Emre oldu. Yapılan oylamanın ardından ise haftanın ilk eleme adayları Kübra ve Ayşe olarak belirlendi.

ELEME POTASINA İKİ İSİM DAHA GİRDİ

1 Ekim Perşembe günü bu kez yarışmacılar "Mezeler" konseptiyle mücadele etti. Günün sonunda dokunulmazlığı Kırmızı Takım kazandı.

Mavi Takım'da bireysel dokunulmazlığı Bahar alırken, takım oylamasının ardından Şiringül ve Buse eleme adayı oldu.

Böylece haftanın eleme potasında şu ana kadar Kübra, Ayşe, Şiringül ve Buse yer aldı.

BATUHAN VE NURTEN ELEME ADAYI OLDU

2 Ekim Cuma günü yarışmacılar bu kez baharatlı dünya yemekleri konseptiyle karşı karşıya geldi. Dokunulmazlık oyununu Mavi Takım kazandı.

Kırmızı Takım'da bireysel dokunulmazlığı Tolgahan elde etti. Yapılan değerlendirmelerin ardından Batuhan ve Nurten haftanın beşinci ve altıncı eleme adayları oldu.

SON ELEME ADAYLARI ŞÜKRAN VE TOLGAHAN

Haftanın son dokunulmazlık oyununda ise yarışmacılar buğdaylı yemekler konseptiyle hünerlerini sergiledi. Dokunulmazlığı bir kez daha Mavi Takım kazandı.

Kırmızı Takım'da bireysel dokunulmazlığı Nilay alırken, takım oylamasının sonucunda Şükran ve Tolgahan eleme potasına gönderildi.

BATUHAN VEDA ETTİ

MasterChef Türkiye 2026'ya veda eden isim Batuhan oldu.