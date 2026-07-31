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Halk TV Magazin MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı memleketinde gözyaşlarıyla uğurlandı

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı memleketinde gözyaşlarıyla uğurlandı

MasterChef şampiyonu şef Eren Kaşıkçı’nın cenazesi, memleketi Tokat’ta gözyaşları arasında toprağa verildi.

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MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı memleketinde gözyaşlarıyla uğurlandı

Sarıyer’deki evinde iki gün önce ölü bulunan MasterChef 2021 şampiyonu şef Eren Kaşıkçı’nın cenazesi, memleketi Tokat’ta defnedildi.

İstanbul’da dün Yeni Doğan Cemevi'nde yapılan törenin ardından Eren Kaşıkçı’nın cenazesi Tokat’a getirildi. Merkeze bağlı Musullu köyünde düzenlenen cenaze törenine Kaşıkçı'nın ailesi, köylüleri ve çok sayıda seveni katıldı.

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı memleketinde gözyaşlarıyla uğurlandı - Resim : 1

Kılınan cenaze namazının ardından Eren Kaşıkçı’nın cenazesi, Musullu Köy Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı memleketinde gözyaşlarıyla uğurlandı - Resim : 2

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Sarıyer’de 2 gün önce Şef Eren Kaşıkçı’dan haber alamayan arkadaşı Mikail M., evine gitti. İçeri giren Mikail M., Kaşıkçı’yı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Eren Kaşıkçı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaşıkçı’nın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (DHA)

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı memleketinde gözyaşlarıyla uğurlandı - Resim : 4

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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