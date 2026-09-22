MasterChef Eray siyasete atıldı: Katıldığı parti belli oldu

MasterChef yarışmasıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Eray Aksungur, siyasete adım attı. Aksungur, Anahtar Parti'ye katılırken parti rozetini Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu taktı. Aksungur’un partiye katılımı, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu’nun Bolu’daki esnaf ziyareti sırasında gerçekleşti. Ağıralioğlu, 20 Eylül’de Bolu’da esnaf ziyaretlerinin yanı sıra partisinin il başkanlığı açılışı için düzenlenen çeşitli programlara katıldı.

"BAŞKANIMIZ ROZETİMİZİ TAKTI''

Eray Aksungur sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Başkanımız rozetimizi taktı, Rabbim bu yolda beraber yürümeyi nasip etsin.'' dedi.

EMRE YALÇINKAYA DA YER ALDI

Buluşmada daha önce Anahtar Parti'ye katılan işletmeci ve şef Emre Yalçınkaya da yer aldı. Mehmet Yalçınkaya'nın oğlu Emre Yalçınkaya, Nisan 2026'da Anahtar Parti'ye

katılmış ve rozetini Yavuz Ağıralioğlu takmıştı.

Eray Aksungur'un rozetinin takıldığı sırada “Güzel günlerde anarız inşallah” ifadelerini kullandığı belirtildi.