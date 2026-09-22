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Halk TV Magazin MasterChef Eray siyasete atıldı: Katıldığı parti belli oldu

MasterChef Eray siyasete atıldı: Katıldığı parti belli oldu

MasterChef ile tanınan Eray Aksungur, Anahtar Parti’ye katılarak siyasete adım attı. Aksungur’un parti rozetini Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu taktı.

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MasterChef yarışmasıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Eray Aksungur, siyasete adım attı. Aksungur, Anahtar Parti'ye katılırken parti rozetini Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu taktı. Aksungur’un partiye katılımı, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu’nun Bolu’daki esnaf ziyareti sırasında gerçekleşti. Ağıralioğlu, 20 Eylül’de Bolu’da esnaf ziyaretlerinin yanı sıra partisinin il başkanlığı açılışı için düzenlenen çeşitli programlara katıldı.

MasterChef Eray siyasete atıldı: Katıldığı parti belli oldu - Resim : 1

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"BAŞKANIMIZ ROZETİMİZİ TAKTI''

Eray Aksungur sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Başkanımız rozetimizi taktı, Rabbim bu yolda beraber yürümeyi nasip etsin.'' dedi.

MasterChef Eray siyasete atıldı: Katıldığı parti belli oldu - Resim : 3

EMRE YALÇINKAYA DA YER ALDI

Buluşmada daha önce Anahtar Parti'ye katılan işletmeci ve şef Emre Yalçınkaya da yer aldı. Mehmet Yalçınkaya'nın oğlu Emre Yalçınkaya, Nisan 2026'da Anahtar Parti'ye
katılmış ve rozetini Yavuz Ağıralioğlu takmıştı.

MasterChef Eray siyasete atıldı: Katıldığı parti belli oldu - Resim : 4

Eray Aksungur'un rozetinin takıldığı sırada “Güzel günlerde anarız inşallah” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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