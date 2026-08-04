Mankenler Kralı'nın son hali gündem oldu! 80'lerin efsane ismiydi

Henüz 17 yaşındayken katıldığı "Mankenler Kralı" yarışmasını kazanarak adını geniş kitlelere duyuran Engin Koç, kısa sürede şöhret basamaklarını tırmandı.

Yusuf Azuz, Atilla Saral ve Yaşar Alptekin ile birlikte dönemin en çok konuşulan erkek mankenleri arasında yer alan Koç, podyumların aranan yüzü haline geldi.

Mankenliğin ardından oyunculuğa yönelen Engin Koç; Yeşilçam'ın yanı sıra Çiçek Taksi, Çocuklar Duymasın, Arka Sokaklar, Canısı ve Kahpe Bizans gibi birçok yapımda rol aldı.

ANNESİYLE PAYLAŞTIĞI KARE GÜNDEM OLDU

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren 67 yaşındaki Engin Koç'un son hali ortaya çıktı. Koç, annesi Gül Koç ile Sivas'ta çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü ismin yıllar içindeki değişimi takipçilerinin dikkatini çekerken, paylaşımın altına "Zaman ne çabuk geçiyor" ve "Zaman sen ne acımasızsın" şeklinde yorumlar yapıldı.