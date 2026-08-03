Manifest'ten flaş Londra kararı!

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Son dönemin en popüler müzik grubu Manifest, uluslararası kariyeri için önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Grubun kurucusu Tolga Akış, eylül ayında İstanbul'daki mevcut ortak evlerini kapatacaklarını, bunun yerine Londra'da grup üyeleri için yeni bir ortak yaşam alanı oluşturacaklarını açıkladı.