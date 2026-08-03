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Manifest'ten flaş Londra kararı!

Wembley Arena konseri öncesi önemli bir adım atan Manifest, ortak yaşam ve çalışma alanını Londra'ya taşıyor. Grubun kurucusu Tolga Akış, "Yakında yeni bir dönem başlıyor" diyerek global bir yapım şirketiyle anlaşma aşamasında olduklarını da duyurdu.

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Manifest'ten flaş Londra kararı! - Fotoğraf: 1
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Son dönemin en popüler müzik grubu Manifest, uluslararası kariyeri için önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Grubun kurucusu Tolga Akış, eylül ayında İstanbul'daki mevcut ortak evlerini kapatacaklarını, bunun yerine Londra'da grup üyeleri için yeni bir ortak yaşam alanı oluşturacaklarını açıkladı.

Manifest'ten flaş Londra kararı! - Fotoğraf: 2
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Tolga Akış, yaptığı açıklamada grubun ilk etapta ortak bir çalışma alanı oluşturmayı hedeflediğini belirterek, eylül ayından itibaren bu düzeni Londra'ya taşıyacaklarını duyurdu. Akış, açılacak ortak evin özellikle grubun uluslararası projelerine ev sahipliği yapacağını ifade etti.

Manifest'ten flaş Londra kararı! - Fotoğraf: 3
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Londra'daki yeni evin, Manifest'in ekim ayında sahne alacağı OVO Wembley Arena konseri öncesinde önemli bir hazırlık yeri olacağını vurgulayan Akış, grup üyelerinin burada bir araya gelerek global hedeflerine yönelik çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.

Manifest'ten flaş Londra kararı! - Fotoğraf: 4
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Açıklamasında dikkat çeken bir başka detayı da paylaşan Tolga Akış, Manifest'in küresel çapta faaliyet gösteren bir yapım şirketiyle anlaşma aşamasında olduğunu duyurdu.

Manifest'ten flaş Londra kararı! - Fotoğraf: 5
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Manifest'in gelecek planlarına ilişkin mesajlar veren Tolga Akış, "Her şeyin başı hayal etmek ve çalışmak. Yakında yeni bir dönem başlıyor" dedi.

Manifest'ten flaş Londra kararı! - Fotoğraf: 6
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6 kadından oluşan Manifest grubu, son olarak Kosova'da düzenlenen Sunny Hill Festivali'ndeki performansıyla adından söz ettirmişti.

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