'Manifest sözleşmesi' ortalığı karıştırdı! Hukuki süreç başlatıldı
Manifest grubunun sözleşmesinde yer aldığı iddia edilen maddeler sosyal medyada gündem olurken, açıklama geldi. Söz konusu sözleşmenin asılsız olduğunu açıklayan grup, hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı.
Manifest, sosyal medyada grubun sözleşme şartlarına dair ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek hukuki süreç başlatıldığını duyurdu.
Grup, “Manifest Sözleşme Şartları” başlığıyla paylaşılan içeriklerin tamamen asılsız olduğunu ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu açıkladı.
"UYDURMA İDDİALARDAN İBARET OLDUĞU AÇIKÇA ORTADADIR"
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"'Manifest Sözleşme Şartları' başlığı altında dolaşıma sokulan içeriklerin gerçeği yansıtmadığı, tamamen asılsız ve uydurma iddialardan ibaret olduğu açıkça ortadadır. Verilen yanlış bilgiler kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşımaktadır. Sanatçılarımızın ve yapımcımızın ticari itibarı ve kişilik haklarını zedelemeye yönelik bu tür gerçek dışı içeriklere ilişkin gerekli hukuki süreçler başlatılmıştır."
O PAYLAŞIM SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Söz konusu paylaşımda grubun sözleşme şartlarının şu şekilde olduğu iddia edilmişti:
- Gelirin yüzde 30'unun grup üyelerine, yüzde 70'i ise menajer Tolga Akış'a ait,
- Sahne giderleri ile sahne kıyafetlerinin ücretleri üyelerin paylarından karşılanacak,
- Grup üyeleri menajerin izni olmadan erkek arkadaşlarıyla görüşemeyecek,
- 10 yıl boyunca kendi sosyal medya hesaplarında reklam paylaşamayacaklar,
- Gruptan ayrılmak isteyen üyeler kişi başı 45 milyon 800 bin TL tazminat ödeyecek
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi