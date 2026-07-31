Manifest kanser hastası minik Almira ile buluştu: Annesi vicdansız yorumlara isyan etti

Kanser tedavisi gören minik Almira'nın en büyük hayali gerçek oldu. Sosyal medyada yapılan çağrının ardından Manifest üyeleri Esin Bahat, Zeynep Sude Oktay ve Lidya Pınar tedavi gördüğü hastanede Almira'yı ziyaret ederek bir sürprize imza attı.

Buluşmanın görüntülerini paylaşmasının ardından sosyal medyada bazı gruplar tarafından yapılan yorumlara tepki gösteren Almira'nın annesi, yaşadıklarına isyan etti.

"MANİFEST GRUBU HASTANEYE GELDİ, ALMİRA'YLA GÖRÜŞTÜ"

Paylaşım sonrası ağır mesajlarla karşı karşıya kaldığını söyleyen anne, kendisini eleştirenlere şu sözlerle seslendi:

"Benim çocuğum kanserle mücadele ediyor. Hem de ikinci kez. Bu sefer şartlar daha zor. Ve ben çocuğum mutlu olsun diye, çocuğumu mutlu etmek için ne istiyorsa yapmaya çalışıyorum. Manifest grubuna hayran, çok seviyor. Tişörtlerini istiyordu, tişörtlerini aldım. Sonra onlarla görüşmek istedi. Sosyal medyada sesimizi duyurmaya başlamıştık zaten ve bir video çektik, herkes etiket yaptı. Manifest grubu hastaneye geldi, Almira'yla görüştü.

"BANA HAKARET YAĞDIRANLARA SESLENİYORUM"

Videoyu paylaştığımdan beri günlerdir bana hakaret yağıyor. DM'lerden insanlar beni tehdit ediyor. 'Yok sen de gözaltına alınmalısın', 'çocuklara kötü örnek oluyorsun'... Şu grubu kötüleyenlere sesleniyorum. Bana hakaret yağdıranlara sesleniyorum. Ne zaman gidip bir onkoloji bölümündeki bir çocuğu mutlu ettiniz? İlaç alıp kusan, ağrılar acılar içinde kıvranan hangi çocuğu hastane odasında acı içinde kıvranırken mutlu etmeye çalıştınız? O zaman mutlu etmeye çalışanlara laf etmeyeceksiniz.

"BİR TANE KENDİLERİ VİDEO ÇEKMEDİ, BEN ÇEKTİM"

O kızlar bana ilk ulaştığında 'Hangi videoyu çekelim, nasıl video çekelim?' demediler. 'Dışarıdan neye ihtiyacınız var lütfen söyleyin bize' dediler. 'Ne getirelim? Neye ihtiyacınız varsa getirelim, söyleyin çekinmeyin' dediler. Hastaneye geldiler, beni kenara çektiler. Bir tane kendileri video çekmedi, ben çektim. Hastaneye gelip kenara çektiler; 'Bakın numaramı veriyorum, neye ihtiyacınız olursa saat kaç olursa olsun bizi arayın' dediler.

"NİYE YARDIM EDENLERE SES ÇIKARIYORSUNUZ?"

Bu yorum yapanların hiçbirinden fayda görmedim. Balon uçuracağımız zaman, yardıma ihtiyacımız olduğu zaman o kadar çok ayakta alkışladığınız fenomenlere yazdım ki hiçbir dönmediler, mesajımı gördüler dönmediler. Hiçbiri. Niye yardım edenlere ses çıkarıyorsunuz? Beğenmiyorsanız görüp geçin. Ama siz yapmadığınız bir şeyi yapan birine ses çıkaramazsınız. O gün onlar oraya geldiğinde o bölümdeki tüm çocuklar o kadar mutlu oldular ki... Şöyle yatakta mutsuz, umutsuz, halsiz yatan çocukların hepsi öyle bir güçle ayağa kalktı ki ben gördüm ben. Ben gördüm."