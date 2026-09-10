Manifest İngiliz basınına konuştu: Büyük sürprizi ilk kez açıkladılar

Son dönemin en popüler grubu Manifest, İngiliz basınına konuştu. Grup, yurt dışındaki hedeflerinden sahne hazırlıklarına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Grup ayrıca hayranlarını heyecanlandıracak bir sürprizi de duyurdu.

Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Esin Bahat ve Zeynep Sude Oktay'dan oluşan Manifest, The Sun'a verdiği röportajda hayranlarına sürpriz haberi vererek ilk İngilizce şarkılarını kaydettiklerini açıkladı.

İngilizce şarkının yakında yayınlanacağını belirten Manifest, böylece uluslararası müzik kariyerinde yeni bir adım atmaya hazırlandığını duyurdu.

DUA LIPA İLE BULUŞTULAR

Manifest, röportajda dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa ile yaşadığı buluşmaya da değindi. Dua Lipa'nın kendilerini bu yaz Kosova'da düzenlediği Sunny Hill müzik festivalinde sahne almaya davet ettiğini belirten grup, ünlü yıldızla tanışmanın kendileri için hayal gibi olduğunu söyledi.

Grup üyeleri, "Dua muhteşemdi. Onu gerçekten çok seviyoruz ve onunla tanışmak bir hayalin gerçekleşmesi gibiydi. Dua ile tanışmayı ve onun festivalinde çalmayı global yıldızlar olma yolunda bir adım olarak gördük." dedi.

Dua Lipa'nın kendilerine sahneye çıkarken gösterinin tadını çıkarmalarını ve fazla endişelenmemelerini tavsiye ettiğini aktaran Manifest üyeleri, aldıkları bu tavsiyenin kendileri için önemli olduğunu ifade etti.

Grubun adı hakkında da konuşan Manifest üyeleri, isimlerinin oluşum sürecini de anlattı. Üyeler, başarılı bir grup olmayı hayal ettiklerini belirterek Manifest isminin kendilerine uygun olduğunu söyledi.

LONDRA'DA SAHNE ALACAKLAR

Manifest, İngiltere'deki ilk konseri için de hazırlıklarını sürdürüyor. Grup, gelecek ay Londra'da sahne alacak. Wembley Arena'da konser verecek olan Manifest, 16 Ekim'de İngiliz hayranlarının karşısına çıkacak.

Grup üyeleri, konserin yanı sıra Londra'da çeşitli tanıtım çalışmalarına da katılacak.

"İZİN GÜNÜMÜZ YOK, SAATLERİMİZ VAR"

Yoğun çalışma tempolarıyla ilgili de konuşan Manifest üyeleri, sahne performanslarını kusursuz hale getirmek için uzun saatler boyunca prova yaptıklarını anlattı.

Grup, "Bizim izin günümüz yok, saatlerimiz var. Çok meşgulüz ama bu iyi bir şey. Sürekli prova halindeyiz." dedi.

Manifest'in Spotify'daki aylık dinleyici sayısı 7,3 milyona ulaşırken, grup üyeleri dünya çapında tanınan Spice Girls seviyesine ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.