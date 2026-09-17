Mahkemeden Sıla Türkoğlu kararı! Diziden ayrılınca 650 bin liralık dava açılmıştı
Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu'nun 4 yıl önce başrolünde yer aldığı diziden ayrılması sonrası açılan 650 bin liralık tazminat davasında karar çıktı.
Sıla Türkoğlu'nun dört yıl önce başrolünde yer aldığı "Emanet" dizisinden ayrılmasının ardından yapım şirketi tarafından açılan 650 bin liralık tazminat davasında karar çıktı.
Karamel Yapım, Türkoğlu'ndan 600 bin TL maddi, 50 bin TL manevi olmak üzere toplam 650 bin TL tazminat talep etmişti. Uzun süredir devam eden davada oyuncuyu avukatı Hakan Ayranpınar temsil etti.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dava dosyasındaki bilirkişi raporları yapım şirketinin lehine olmasına rağmen mahkeme, Türkoğlu'nun sözleşmesini feshetmekte haklı olduğuna hükmetti. Karar istinaf yolu açık olmak üzere verildi.
Oyunculuk kariyerine 2018'de "Ağlama Anne" ile başlayan Sıla Türkoğlu, ardından "Yemin" dizisinde rol aldı. 2020'de "Emanet"te canlandırdığı Seher karakteriyle dikkat çekti.
Türkoğlu, "Emanet"in ardından 2022'de "Kızılcık Şerbeti" kadrosuna katıldı ve Doğa Korkmaz karakterini canlandırdı. Dizideki performansıyla asıl popülerliğine ulaştı.
"Kızılcık Şerbeti" sonrası ise "Doktor: Başka Hayatta" adlı bir dizide rol alan ünlü oyuncu, son olarak Serkan Çayoğlu ile "The Knot: Gateway to Anatolia" dizisinde başrolleri paylaştı.