Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Magazin Mahkemeden Sıla Türkoğlu kararı! Diziden ayrılınca 650 bin liralık dava açılmıştı

Mahkemeden Sıla Türkoğlu kararı! Diziden ayrılınca 650 bin liralık dava açılmıştı

Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu'nun 4 yıl önce başrolünde yer aldığı diziden ayrılması sonrası açılan 650 bin liralık tazminat davasında karar çıktı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Güncelleme:
Mahkemeden Sıla Türkoğlu kararı! Diziden ayrılınca 650 bin liralık dava açılmıştı - Fotoğraf: 1
1 6

Sıla Türkoğlu'nun dört yıl önce başrolünde yer aldığı "Emanet" dizisinden ayrılmasının ardından yapım şirketi tarafından açılan 650 bin liralık tazminat davasında karar çıktı.

Mahkemeden Sıla Türkoğlu kararı! Diziden ayrılınca 650 bin liralık dava açılmıştı - Fotoğraf: 2
2 6

Karamel Yapım, Türkoğlu'ndan 600 bin TL maddi, 50 bin TL manevi olmak üzere toplam 650 bin TL tazminat talep etmişti. Uzun süredir devam eden davada oyuncuyu avukatı Hakan Ayranpınar temsil etti.

Mahkemeden Sıla Türkoğlu kararı! Diziden ayrılınca 650 bin liralık dava açılmıştı - Fotoğraf: 3
3 6

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dava dosyasındaki bilirkişi raporları yapım şirketinin lehine olmasına rağmen mahkeme, Türkoğlu'nun sözleşmesini feshetmekte haklı olduğuna hükmetti. Karar istinaf yolu açık olmak üzere verildi.

Mahkemeden Sıla Türkoğlu kararı! Diziden ayrılınca 650 bin liralık dava açılmıştı - Fotoğraf: 4
4 6

Oyunculuk kariyerine 2018'de "Ağlama Anne" ile başlayan Sıla Türkoğlu, ardından "Yemin" dizisinde rol aldı. 2020'de "Emanet"te canlandırdığı Seher karakteriyle dikkat çekti.

Mahkemeden Sıla Türkoğlu kararı! Diziden ayrılınca 650 bin liralık dava açılmıştı - Fotoğraf: 5
5 6

Türkoğlu, "Emanet"in ardından 2022'de "Kızılcık Şerbeti" kadrosuna katıldı ve Doğa Korkmaz karakterini canlandırdı. Dizideki performansıyla asıl popülerliğine ulaştı.

Mahkemeden Sıla Türkoğlu kararı! Diziden ayrılınca 650 bin liralık dava açılmıştı - Fotoğraf: 6
6 6

"Kızılcık Şerbeti" sonrası ise "Doktor: Başka Hayatta" adlı bir dizide rol alan ünlü oyuncu, son olarak Serkan Çayoğlu ile "The Knot: Gateway to Anatolia" dizisinde başrolleri paylaştı.

Dava Dizi Oyuncu
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro