Müjdat Gezen'e hapis cezası

Müjdat Gezen, YouTube programında kullandığı ifadeler nedeniyle "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanması geri bırakıldı

"Müjdat Gezen ile Bizim Ev" adlı YouTube kanalında Mayıs 2024'te yayımlanan "Gazeteci Ayşenur Arslan'ın Dersine Girdik" başlıklı programdaki ifadeleri nedeniyle açılan ve İstanbul Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Gezen, ifadelerin kendisine ait olduğunu ederek, söz konusu ifadelerin halkın dini değerlerini aşağılama veya kin ve düşmanlığa sevk etme amacı taşımadığını belirtti.



‘’ÜZERİME ATILI SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM"

Usta sanatçı, savunmasında söz konusu sözlerini hatırlattı ve şöyle söyledi:

"Bu beyanlarda geçen 'Müslümanlarda bir adet vardır biri öldüğü zaman annesinin adı ile gömülür bilir misiniz sebebini? Çünkü Anadolu'daki çok sevdiğim bir laftan dolayı. anan mutlaka anandır baban belki babandır. Doğru değil mi? Anne garanti' beyanım Peygamberimiz Hz Muhammed'in söylediği gibi de 'Cennet anaların ayakları altındadır.' Benim buradaki ifadem ülkemin kadınını yüceltmek için kullanılmıştır. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum."

Türk Ceza Kanunu'nun 216/2. maddesi uyarınca önce 6 ay hapis cezası veren mahkeme, sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak cezayı önce 5 aya, ardından basit yargılama usulü indirimi uygulayarak 3 ay 22 güne düşürdü.

Mahkeme, Gezen'in daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûmiyetinin bulunmamasını da göz önünde bulundurarak,hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Karar kapsamında Gezen, 5 yıl süreyle denetim altında tutulacak.