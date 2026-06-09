Mabel Matiz kendi yaptırdığı uyuşturucu testinin sonucunu paylaştı! 'Mutlaka bir yanlışlık var'

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan ünlü şarkıcı Mabel Matiz'in uyuşturucu test sonucu çıktı.

Mabel Matiz'in test sonucunun pozitif çıktığı ve kokain maddesi tespit edildiği belirtildi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü şarkıcı, ortada bir yanlışlık olduğunu, kendi yaptırdığı test sonucunun negatif çıktığını açıkladı.

"Hakkımda gerçeği yansıtmayan haberlerin yayıldığını büyük bir şaşkınlık ve üzüntüyle öğrendim" diyen Matiz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Siz sevenlerimi doğru bilgilendirmek istiyorum. Ortada mutlaka bir yanlışlık var. Jandarma nezdinde verdiğim ifade ve Adli Tıp Kurumu tetkikleri sonrasında, aynı gün içinde bağımsız bir laboratuvarda verdiğim idrar testinin sonucu doğal olarak negatif çıktı. Onu da buradan sizlerle mecburen paylaşmak durumundayım. Kan ve saç tetkiklerimin de sonucunu bekliyorum, aynı şekilde negatif sonuçlanacağından hiçbir şüphem yoktur. Türkiye Cumhuriyeti adaletine güveniyorum, bu hatanın da en kısa sürede düzeltileceğinden en ufak şüphem yok. Sevgi ve saygılarımla."