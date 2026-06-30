Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Magazin Lewandowski Türkiye'yi seçti

Lewandowski Türkiye'yi seçti

Dünyaca ünlü Polonyalı futbolcu Robert Lewandowski, tatil için bir kez daha Türkiye’yi tercih etti.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Lewandowski Türkiye'yi seçti - Fotoğraf: 1
1 7

Barcelona ile yollarını ayırmasının ardından MLS ekibi Chicago Fire ile anlaşan yıldız futbolcu Robert Lewandowski, yoğun sezonun yorgunluğunu atmak için yine Türkiye’yi seçti.

Lewandowski Türkiye'yi seçti - Fotoğraf: 2
2 7

Yıldız futbolcu, ailesiyle birlikte Antalya’nın Belek bölgesinde denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.

Lewandowski Türkiye'yi seçti - Fotoğraf: 3
3 7

Lewandowski, 2013 yılında evlendiği Anna Lewandowska ve kızları Klara ile Laura ile birlikte Belek’te vakit geçiriyor. Aile, hem denizin hem de güneşin tadını çıkarırken spor rutinlerini de aksatmıyor.

Lewandowski Türkiye'yi seçti - Fotoğraf: 4
4 7

Ünlü çift tatil boyunca spor salonunda birlikte antrenman yapmayı ihmal etmedi. Sportif yaşam tarzlarıyla bilinen ikili, formunu korumaya devam ediyor.

Lewandowski Türkiye'yi seçti - Fotoğraf: 5
5 7

Lewandowski, tatil anlarını 38,8 milyon takipçili sosyal medya hesabından paylaşarak “Yazın hakkını vermek” notunu düştü.

Lewandowski Türkiye'yi seçti - Fotoğraf: 6
6 7

Anna Lewandowska da tatilden kareleri “Güneş kremi ile dondurma arasında bir yerlerde” ifadeleriyle paylaştı.

Lewandowski Türkiye'yi seçti - Fotoğraf: 7
7 7

Sık sık Antalya'ya tatile gelen ünlü çiftin paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Antalya Tatil
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro