Lewandowski Türkiye'yi seçti
Dünyaca ünlü Polonyalı futbolcu Robert Lewandowski, tatil için bir kez daha Türkiye’yi tercih etti.
Barcelona ile yollarını ayırmasının ardından MLS ekibi Chicago Fire ile anlaşan yıldız futbolcu Robert Lewandowski, yoğun sezonun yorgunluğunu atmak için yine Türkiye’yi seçti.
Yıldız futbolcu, ailesiyle birlikte Antalya’nın Belek bölgesinde denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.
Lewandowski, 2013 yılında evlendiği Anna Lewandowska ve kızları Klara ile Laura ile birlikte Belek’te vakit geçiriyor. Aile, hem denizin hem de güneşin tadını çıkarırken spor rutinlerini de aksatmıyor.
Ünlü çift tatil boyunca spor salonunda birlikte antrenman yapmayı ihmal etmedi. Sportif yaşam tarzlarıyla bilinen ikili, formunu korumaya devam ediyor.
Lewandowski, tatil anlarını 38,8 milyon takipçili sosyal medya hesabından paylaşarak “Yazın hakkını vermek” notunu düştü.
Anna Lewandowska da tatilden kareleri “Güneş kremi ile dondurma arasında bir yerlerde” ifadeleriyle paylaştı.
Sık sık Antalya'ya tatile gelen ünlü çiftin paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı.