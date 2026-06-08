La Casa de Papel yıldızıyla aynı dizide! Özge Özacar’dan heyecanlandıran paylaşım

Ünlü oyuncu Özge Özacar, uluslararası bir projede yer alacağını açıkldı. Yönetmen koltuğunda Stephen Hopkins’in oturduğu The Prince dizisinin kadrosuna dahil olan oyuncu, projede dünyaca ünlü isimlerle birlikte kamera karşısına geçiyor.

Özacar’ın projedeki en dikkat çeken detaylarından biri ise rol arkadaşı oldu. Özacar, La Casa de Papel dizisinde canlandırdığı “Berlin” karakteriyle dünya çapında ün kazanan Pedro Alonso O’choro ile aynı projede yer alıyor.

Sosyal medya hesabından setten kareler paylaşan Özacar, ünlü oyuncuyla verdiği pozlarla dikkat çekti.

"HER ANI BENİM İÇİN PAHA BİÇİLEMEZ"

Yeni projesiyle ilgili duygularını takipçileriyle paylaşan Özacar, heyecanını şu sözlerle anlattı:

“Şu an Kahire’de, The Prince setindeyim! Stephen Hopkins ile çalışmanın heyecanı bir yana, yıllardır oyunculuğuna ve zihin dünyasına derin bir hayranlık beslediğim Pedro Alonso O’choro ile aynı projede buluşmak... Bir oyuncu için en büyük ödül, hayran olduğu isimlerle yan yana üretebilmek. Bu deneyimin her anı benim için paha biçilemez.”

İngilizce rol alacağı proje ile kariyerinde uluslararası bir adım atan Özacar’ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.