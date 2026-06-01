Küçük Osman'ın son hali görenleri şaşırttı! İsmini değiştirdiler
“Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisindeki “Küçük Osman” rolüyle tanınan Emir Berke Zincidi’nin yıllar sonraki değişimi dikkat çekti. Yeni bir diziyle ekranlara dönmeye hazırlanan Zincidi'nin canlandıracağı karakterin "Osman" olan adı ise değiştirildi.
20 yaşındaki genç oyuncunun değişimi görenleri şaşırtırken, ilginç bir gelişme yaşandı.
Ara verdiği çalışma hayatına geçen yıl dönüş yapan Zincidi, "Palas Pandıras" isimli diziyle anlaşmış, “Osi” lakaplı Osman rolüne seçilmişti.
OSMAN YERİNE FURKAN OLDU
Ancak Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Zincidi’nin canlandıracağı karakterin adı yine aynı isimli rolde olmaması için değiştirildi. 8 bölümlük dizide genç oyuncunun yeni adı Furkan oldu.
İki hafta önce sete çıkan dizide ayrıca, Birkan Sokullu (Levent), Yasemin Allen (Özge), Kaan Mirac Sezen (Mete), Osman Can (Deniz), Gökçe Güneş Doğrusöz (Berfin), Durukan Çelikkaya (Baran) ve Mert Fındıkçı da (Serhat) yer aldı.