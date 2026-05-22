Yeni sezonda ekrana gelecek “Mercan Köşk” dizisinin başrolleri belli oldu. Dizinin erkek başrolü için daha önce Kubilay Aka ile anlaşma sağlanırken, kadın başrol için ise sürpriz bir isimle el sıkışıldı.

Son olarak “Kıskanmak” dizisinde rol alan Hafsanur Sancaktutan, “Mercan Köşk”ün kadın başrolü oldu.

Böylece iki eski sevgili aynı dizide buluşmuş oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Hafsanur Sancaktutan rol için seçmelere katıldı ve yapım ekibinin değerlendirmesi sonrası 5 aday arasından seçildi.

İki ünlü oyuncunun ilişkilerine tekrar şans verdiği yönünde iddialar da ortaya atıldı.

O İDDİA ÇOK KONUŞULDU

Hafsanur Sancaktutan’ın, “Kıskanmak” dizisindeki partneri Selahattin Paşalı ile hakkında çıkan aşk iddiaları magazin gündeminde uzun süre konuşulmuş, Aka askerden döner dönmez Paşalı'yı takipten çıkarmıştı.