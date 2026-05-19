Kubat 20 kilo birden verdi

Funda Arar ile birlikte “Funda Arar & Kubat Senfonik” konser serisi kapsamında sahne alan ünlü şarkıcı Kubat, dün Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda müzikseverlerle buluştu. Gecede şef Tuluğ Tırpan yönetimindeki Sinema Senfoni Orkestrası da sanatçılara eşlik etti.

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikili, Harbiye sahnesinin kendileri için özel olduğunu vurguladı.

20 KİLO VERDİ, GARDIROP YENİLENDİ

Habertürk'ün haberine göre, son dönemde fiziksel değişimiyle dikkat çeken Kubat, yaklaşık 20 kilo verdiğini ve bu sürecin ardından gardırobunu büyük ölçüde yenilemek zorunda kaldığını ifade etti.

Funda Arar ise formunu korumaya çalıştığını belirterek, “Arada alıyorum, veriyorum ama dengelemeye çalışıyorum” ifadelerini kullandı.