Konserde ortalık karıştı! Kerimcan Durmaz özür dileyip yaşananları açıkladı

Kerimcan Durmaz, Antalya'nın Kemer ilçesinde verdiği konser sırasında yaşanan gerginlikle gündeme geldi. Performansı sırasında bir hayranının yüzüne çok yakın mesafeden konfeti patlatması üzerine sinirlerine hakim olamayan Durmaz, elindeki mikrofonla tepki gösterdi.

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından ünlü fenomen sessizliğini bozarak hem yaşananları anlattı hem de hayranlarından özür diledi.

SAHNEDE GERGİN ANLAR YAŞANDI

Ön sıralarda bulunan bir hayranı Kerimcan Durmaz'ın yüzüne çok yakın mesafeden konfeti patlattı. Bunun üzerine öfkelenen Durmaz, elindeki mikrofonla vurarak hayranına tepki gösterdi.

Yaşanan gerginlik sırasında güvenlik görevlileri hızla araya girerek tarafları sakinleştirdi. Olayın ardından konser kaldığı yerden devam etti.

KERİMCAN DURMAZ'DAN AÇIKLAMA

Yaşananların ardından Kerimcan Durmaz da sosyal medya hesabından açıklama yaparak olayın yalnızca görüntülerde görülen birkaç saniyeden ibaret olmadığını söyledi.

Kerimcan Durmaz, gece boyunca aynı grubun taşkın davranışlar sergilediğini öne sürdü.

"YUMRUK ETKİSİ YARATTI, ÇOK FAZLA CANIM YANDI"

Durmaz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"O gördüğünüz an artık son raddesiydi benim için. Yakın mesafeden konfeti patlattılar. Onu alıp 'yapmayın' diye uyarmak isterken diğer arkadaş gözüme çok yakın mesafeden konfeti patlattı. Yumruk etkisi yarattı, çok fazla canım yandı."

HAYRANLARINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Tepkisinin tamamen anlık bir refleks olduğunu belirten Kerimcan Durmaz, yaşanan olay nedeniyle hayranlarından özür diledi.

Ünlü fenomen açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Kusura bakmayın, seyircime böyle bir şey yapabilecek bir insan değilim ben asla. Ama gerçekten çok fazla canım yandı ve çok sinirlendim. Herkesin bir sınırı var ve o sınırı aşmamak gerekiyor."