Kızının tabut başındaki görüntüleri olay olmuştu! Umut Akyürek Gülşen ve Hadise'yi hedef aldı

Umut Akyürek’in kızı Melek Bal’ın dedesinin tabutu başında çektiği video büyük tepki topladı. Sessizliğini bozan Akyürek, açıklamasında Hadise ve Gülşen'i hedef aldı.

Türk sanat müziği sanatçısı Umut Akyürek’in kızı Melek Bal, dedesinin tabutu başında çektiği görüntüler nedeniyle sosyal medyada gündem oldu. Kısa sürede büyük tepki çeken videonun ardından gözler ünlü sanatçıya çevrildi.

Yaşananların ardından sessizliğini bozan Umut Akyürek, yaptığı açıklamada, "Acımız çok taze. Maalesef kızımın yaptığı davranış son derece şuursuzca. Hiçbir kültürde acı böyle paylaşılmaz. Ben de bunu tasvip etmiyorum" ifadelerini kullandı.

HADİSE VE GÜLŞEN'İ SUÇLADI

TikTok'un gençleri zehirlediğini söyleyen Akyürek, konuşmasının devamında Hadise ve Gülşen'i hedef aldı:

"Ben Hadise’yi de onun gibi popüler kültür figürlerini de ölene kadar eleştireceğim. Donla sahneye çıkanlar, Gülşen gibiler yüzünden, 5 tane adamın kollarında inleyerek sanat adı altında kepazelik sergileyen insanlar yüzünden bu halde... Bu işin çivisi çıkmış daha da çıkmaya devam edecek."

"ÇOCUĞUMU REDDEDECEK NOKTAYA GELDİM"

Kızını reddedecek noktaya geldiğini söyleyen sanatçı, açıklamasını şöyle noktaladı:

"Ben çocuğumu savunmuyorum. Evimde kavga dövüş eksik olmuyor. Çocuğumu reddedecek noktaya geldim, bunu da bilin rahatlayın. ‘Beni evladımla mı vuracaksınız? Vurun.’ Gerekirse soyadımı bile değiştiririm. Doğruları söylemekten geri adım atmayacağım."

Umut Akyürek'in kızı Melek Bal, geçtiğimiz yıllarda madde bağımlılığı nedeniyle tedavi görmüştü.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
