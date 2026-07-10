Kızının ismi olay oldu! Ünlü oyuncu Ege Kökenli çılgına döndü

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Ünlü oyuncu, "Tal" kelimesinin hem "çiğ" anlamına geldiğini hem de "derin bir üzüntünün ardından sessizce gelen büyük mutluluk" anlamını taşıdığını belirterek, ismi seçme sürecini şu sözlerle anlatmıştı:

"Bir sabah çocuğuma 'Tal' ismini koyacağım diye uyandım. Bunun nereden geldiğini bilmiyorum, sadece bu niyetle uyandım."