Kızının ismi olay oldu! Ünlü oyuncu Ege Kökenli çılgına döndü
Ünlü oyuncu Ege Kökenli, kızı için seçtiği isim nedeniyle gelen eleştirilere sert tepki gösterdi. Çılgına dönen Kökenli, "Size ne arkadaşım" diyerek yapılan yorumlara isyan etti.
Ünlü oyuncu Ege Kökenli, kızına verdiği isim nedeniyle sosyal medyada yapılan eleştirilere sert tepki gösterdi.
"Tal" ismini tercih etmesi üzerinden yapılan yorumlara kayıtsız kalmayan ünlü oyuncu isyan etti.
2022 yılında Lior Ahituv ile dünyaevine giren Ege Kökenli, 2025 yılının mayıs ayında henüz 5 buçuk aylık hamileyken bebeğini kaybetmenin acısını yaşamıştı.
Geçirdiği zorlu sürecin ardından yeniden anne olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü oyuncu, geçtiğimiz mart ayında dünyaya gelen kızına "Tal" adını verdi.
Kökenli, daha önce yaptığı açıklamada "Tal" isminin kendisi için taşıdığı anlamı da paylaşmıştı.
Ünlü oyuncu, "Tal" kelimesinin hem "çiğ" anlamına geldiğini hem de "derin bir üzüntünün ardından sessizce gelen büyük mutluluk" anlamını taşıdığını belirterek, ismi seçme sürecini şu sözlerle anlatmıştı:
"Bir sabah çocuğuma 'Tal' ismini koyacağım diye uyandım. Bunun nereden geldiğini bilmiyorum, sadece bu niyetle uyandım."
Sosyal medyada kızının ismiyle ilgili yapılan yorumlara tepki gösteren Ege Kökenli, eleştirileri sert sözlerle yanıtladı.
"Tuhaf yorumlar yazıyorsunuz, 'Aman en marjinal bunlar' diyorsunuz. Marjinallikle alakası yok. Bu benim çocuğum, ben de bu ismi sevdim ve koydum. Size ne arkadaşım! Ne istiyorsam koyarım" ifadelerini kullandı.
Ünlü oyuncunun açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.