Kızılcık Şerbeti'ne veda edecek ünlü oyuncu imzayı attı

4. sezonunu 138. bölümüyle kapatacak olan Kızılcık Şerbeti dizisinde Çimen’e hayat veren Selin Türkmen sezon finalinde ekibe veda edecek.

Daha önce de kendi isteğiyle diziden ayrılıp kadroya geri dönen Türkmen'in yerine Çimen karakterine yeni sezonda başka bir oyuncu hayat verecek.

Diziden bir kez daha ayrılma kararıyla şaşırtan Selin Türkmen, yeni bir anlaşmaya imza attı.

SELİN TÜRKMEN'DEN REKLAM ANLAŞMASI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu bir mücevher markasıyla reklam anlaşması yaptı. Markayla bir yıllık sözleşme imzalayan Türkmen dün reklam için kamera karşısına geçti.

Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde hukuk fakültesini bitirip avukatlık diplomasını almıştı.