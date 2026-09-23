Kızılcık Şerbeti'nden neden ayrıldığını açıkladı: Terbiyem izin vermez!

Kızılcık Şerbeti dizisinde dört sezon boyunca Sönmez karakterini canlandıran Aliye Uzunatağan, yeni sezon öncesinde projeden ayrılmıştı. Uzunatağan, yapımcı Faruk Turgut’un ayrılığın ücret anlaşmazlığından kaynaklandığı yönündeki açıklamalarının ardından sessizliğini bozdu.

Aliye Uzunatağan, dört sezon boyunca Kızılcık Şerbeti dizisinde Sönmez karakterine hayat verdi. Dizinin beşinci sezonu öncesinde ise oyuncunun projeden ayrıldığı açıklandı.

Ayrılığın ardından yapımcı Faruk Turgut, Uzunatağan için "Aliye Hanım'ın her sene şöyle bir problemi oluşuyor: 'Ben bu dizinin vazgeçilmeziyim, ben şu kadar para istiyorum' diyor" demişti.

AYLAR SONRA İLK KEZ KONUŞTU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Aliye Uzunatağan, dün akşam katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve diziden ayrılığıyla ilgili ilk kez açıklama yaptı.

Usta oyuncu, “Çok severek çalıştığım bir işti, senaryoya çok bayılarak başladığım bir işti. Buraya kadarmış.” dedi.

“İŞ TERBİYEM YAPTIĞIM İŞ ÜZERİNE KONUŞMAMA İZİN VERMEZ”

Kendisine ayrılığının nedeninin sorulması üzerine Uzunatağan, “Benim iş terbiyem yaptığım iş üzerine konuşmama izin vermez. Ben böyle bir insanım” ifadelerini kullandı.

Usta oyuncu, “Ben Faruk Bey'i çok severim. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Keşke benle konuşsaydı Faruk Bey daha bunları söylemeden önce” diyerek ücret anlaşmazlığı iddiasını yalanladı.