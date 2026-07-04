Kızılcık Şerbeti'nden ayrılır ayrılmaz yeni dizisini buldu!

Ünlü oyuncu Emrah Altıntoprak, sezon finalinde veda ettiği Kızılcık Şerbeti'nin ardından yeni projesini netleştirdi. Bir süredir hangi yapımla ekranlara döneceği merak edilen oyuncu, yeni sezonda dönem dizisi Aşk ve Taht ile izleyici karşısına çıkacak.

113. bölümde Kızılcık Şerbeti ekibine veda eden Emrah Altıntoprak'ın yeni adresi belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu, Bozdağ Film imzasını taşıyan ve yeni sezonda ekrana gelecek Aşk ve Taht dizisinin kadrosuna katıldı.

Bir süredir Bozdağ Film Platoları'nda provalara devam eden Altıntoprak, dizide Emir Karaarslan karakterine hayat verecek.

KADRODAKİ İSİMLER

Yeni bir değişiklik yaşanmaması halinde 15 Temmuz'da sete çıkacak olan dizide rol alacak oyuncular belli oldu.

Yapımda Akın Akınözü, Merjem Šiljak, Simay Barlas, Cem Bender, Ferit Kaya, Ayça Bingöl, Ceren Benderlioğlu, Halil İbrahim Ceyhan ve Selin Genç gibi birçok ünlü isim rol alacak.