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Halk TV Magazin Kızılcık Şerbeti'nde son dakika değişikliği! Başlamadan bitti

Kızılcık Şerbeti'nde son dakika değişikliği! Başlamadan bitti

Kızılcık Şerbeti'nde son dakika değişikliği yaşandı. Yeni sezonda Laçin Ceylan'ın canlandırması planlanan "Devrim Hala" karakterinin hikayesi, senaryoda yapılan revizyon nedeniyle başlamadan bitti.

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Kızılcık Şerbeti'nde son dakika değişikliği! Başlamadan bitti - Fotoğraf: 1
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Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nde, yeni sezon hazırlıkları sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Daha önce yeni sezonda izleyici karşısına çıkarılması planlanan "Devrim Hala" karakteri, senaryoda yapılan son dakika değişikliği nedeniyle hikayeden çıkarıldı.

Kızılcık Şerbeti'nde son dakika değişikliği! Başlamadan bitti - Fotoğraf: 2
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Dizinin 5. sezonunda Murat Aygen'in hayat vereceği "Lider" karakterinin yanı sıra, Kıvılcım'ın (Evrim Alasya) halası Devrim karakterinin de diziye dahil olacağı konuşuluyordu.

Kızılcık Şerbeti'nde son dakika değişikliği! Başlamadan bitti - Fotoğraf: 3
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Bu karakteri usta oyuncu Laçin Ceylan'ın canlandıracağı bilgisi de kısa süre önce gündeme gelmişti.

Kızılcık Şerbeti'nde son dakika değişikliği! Başlamadan bitti - Fotoğraf: 4
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Ancak Birsen Altuntaş'ın haberine göre yapım ekibi, yeni sezon senaryosunda revizyona gitti. Yapılan değişikliklerin ardından "Devrim Hala" karakterinin hikayeden tamamen çıkarıldığı ve yeni sezonda yer almayacağı öğrenildi.

Kızılcık Şerbeti'nde son dakika değişikliği! Başlamadan bitti - Fotoğraf: 5
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"Çimen" karakteriyle dizide rol alan Selin Türkmen'in sezon finalinin ardından diziden ayrılığı da uzun süre gündem olmuştu.

Kızılcık Şerbeti'nde son dakika değişikliği! Başlamadan bitti - Fotoğraf: 6
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Dizinin olaylı ayrılıkları kadar yeni gelen oyuncular da dikkat çekiyor. Yeni sezon öncesi yeni karakterler için oyuncu arayışları devam ederken kadroya son olarak Murat Aygen'in dahil olduğu açıklanmıştı.

Kızılcık Şerbeti Dizi Oyuncu
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