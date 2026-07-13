Kızılcık Şerbeti'nde son dakika değişikliği! Başlamadan bitti
Kızılcık Şerbeti'nde son dakika değişikliği yaşandı. Yeni sezonda Laçin Ceylan'ın canlandırması planlanan "Devrim Hala" karakterinin hikayesi, senaryoda yapılan revizyon nedeniyle başlamadan bitti.
Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nde, yeni sezon hazırlıkları sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Daha önce yeni sezonda izleyici karşısına çıkarılması planlanan "Devrim Hala" karakteri, senaryoda yapılan son dakika değişikliği nedeniyle hikayeden çıkarıldı.
Dizinin 5. sezonunda Murat Aygen'in hayat vereceği "Lider" karakterinin yanı sıra, Kıvılcım'ın (Evrim Alasya) halası Devrim karakterinin de diziye dahil olacağı konuşuluyordu.
Bu karakteri usta oyuncu Laçin Ceylan'ın canlandıracağı bilgisi de kısa süre önce gündeme gelmişti.
Ancak Birsen Altuntaş'ın haberine göre yapım ekibi, yeni sezon senaryosunda revizyona gitti. Yapılan değişikliklerin ardından "Devrim Hala" karakterinin hikayeden tamamen çıkarıldığı ve yeni sezonda yer almayacağı öğrenildi.
"Çimen" karakteriyle dizide rol alan Selin Türkmen'in sezon finalinin ardından diziden ayrılığı da uzun süre gündem olmuştu.
Dizinin olaylı ayrılıkları kadar yeni gelen oyuncular da dikkat çekiyor. Yeni sezon öncesi yeni karakterler için oyuncu arayışları devam ederken kadroya son olarak Murat Aygen'in dahil olduğu açıklanmıştı.