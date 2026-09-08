Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarıldığını açıkladı! 'Kırıldım ve sinirlendim'

Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay'ın annesi Sevtap karakterine hayat veren ünlü oyuncu Neslihan Yeldan, yeni sezon öncesinde kadrodan ayrılmıştı. Yeldan, İzzet Çapa ile Paşa Paşa Muhabbetler programına konuk olarak ayrılığın perde arkasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İzzet Çapa'nın "Sen diziden ayrılmadın da çıkarıldın mı?" sorusuna yanıt veren Yeldan, karakterinin yapım ve senaristler tarafından devam ettirilmeme kararı alındığını söyledi.

"Karakteri artık devam ettirmeme kararı aldı yapım, senaristler. Bu da benim için sürpriz oldu. Aslında gündemdeki bazı olaylardan sonra birazcık da olsa beklentim vardı ama kalabilirdim de. Ben bana bir karakter sunulunca onun için elimden geleni yapıyorum ki sevilsin, belli bir yere gelsin. Sadece bana gelen senaryodan yola çıkmıyorum, üstüne de katıyorum; kan, ter, gözyaşıyla yapıyorum ve bütün derdim seyirciyle bir bağ kurabilmek."

"BİR FİNALİ OLMADAN ORTADAN YOK OLMASI BENİ ELBETTE ÜZDÜ"

Sevtap karakterinin izleyici tarafından ilgi gördüğünü belirten oyuncu, karaktere gelen tepkilerden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi:

"Sevtap’ın çok sevildiğini ben gördüm, bundan da çok keyif aldım. Sosyal medyada, sokakta, Londra’da bile yolda yürürken insanların tepkisi, bir mekana girdiğimde ya da Instagram hesabıma gelen binlerce mesajdan ben onu görüyorum ve iltifatları da seviyorum. Bir yere gelmiş bir karakterin bir sonu olmadan, hikayenin bir finali olmadan ortadan yok olması beni elbette üzdü."

"BENİM BİR SUÇUM YOK"

Sevtap karakterinin herhangi bir final yapılmadan hikayeden çıkarılmasının kendisini üzdüğünü söyleyen Yeldan, yaşadığı hayal kırıklığını açıkça ifade etti:

"Kırıldım ve sinirlendim. Çünkü benim bir suçum yok karakterin ortadan bir anda yok olmasıyla. Onun güzel bir sonu olmalıydı. Bir de ben bir diziye girerim, sonuna kadar giderim, devam ettiririm. Severek de bağlandığım bir karakterdi Sevtap."

Neslihan Yeldan daha önce Kiraz Mevsimi, İstanbullu Gelin ve Sen Çal Kapımı gibi dizilerde de rol almıştı.