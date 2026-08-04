Kıvanç Tatlıtuğ'a sürpriz teklif! Ülke ülke gezip para kazanacak

Bir süredir ekranlarda olmayan Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projesi merak konusuydu. Ünlü oyuncunun bir dijital platformdan gezi ve gastronomi temalı belgesel programı için teklif aldığı ortaya çıktı.

Gel Konuşalım programında konuşan gazeteci Mehmet Üstündağ, projenin hayata geçmesi halinde Tatlıtuğ'un farklı ülkeleri gezerek yerel mutfakları, yemek kültürlerini ve yaşam tarzlarını izleyiciyle buluşturacağını söyledi.

Uzun süredir gastronomiye ilgi duyan Kıvanç Tatlıtuğ'un hem Türkiye'de hem de İngiltere'de aşçılık eğitimi aldığı hatırlatıldı. Üstündağ, bu eğitimin hobi amaçlı başladığını ancak şimdi yeni bir projeye dönüşebileceğini ifade etti.

EYLÜL AYINDA BAŞLAMASI PLANLANIYOR

İddiaya göre dijital platformun teklif sunduğu proje için rota büyük ölçüde belirlendi. Çekimlerin eylül ayında başlamasının planlandığı belirtilirken, Kıvanç Tatlıtuğ'un teklife nasıl yanıt vereceği ise merak konusu oldu.