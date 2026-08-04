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Halk TV Magazin Kıvanç Tatlıtuğ'a sürpriz teklif! Ülke ülke gezip para kazanacak

Kıvanç Tatlıtuğ'a sürpriz teklif! Ülke ülke gezip para kazanacak

Kıvanç Tatlıtuğ bir dijital platformdan gezi ve gastronomi programı için teklif aldı. Ünlü oyuncu, teklifi kabul etmesi halinde farklı ülkeleri gezerek yerel mutfakları ve kültürleri ekrana taşıyacak.

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Kıvanç Tatlıtuğ'a sürpriz teklif! Ülke ülke gezip para kazanacak
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Bir süredir ekranlarda olmayan Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projesi merak konusuydu. Ünlü oyuncunun bir dijital platformdan gezi ve gastronomi temalı belgesel programı için teklif aldığı ortaya çıktı.

Gel Konuşalım programında konuşan gazeteci Mehmet Üstündağ, projenin hayata geçmesi halinde Tatlıtuğ'un farklı ülkeleri gezerek yerel mutfakları, yemek kültürlerini ve yaşam tarzlarını izleyiciyle buluşturacağını söyledi.

Uzun süredir gastronomiye ilgi duyan Kıvanç Tatlıtuğ'un hem Türkiye'de hem de İngiltere'de aşçılık eğitimi aldığı hatırlatıldı. Üstündağ, bu eğitimin hobi amaçlı başladığını ancak şimdi yeni bir projeye dönüşebileceğini ifade etti.

Kıvanç Tatlıtuğ'a sürpriz teklif! Ülke ülke gezip para kazanacak - Resim : 1

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EYLÜL AYINDA BAŞLAMASI PLANLANIYOR

İddiaya göre dijital platformun teklif sunduğu proje için rota büyük ölçüde belirlendi. Çekimlerin eylül ayında başlamasının planlandığı belirtilirken, Kıvanç Tatlıtuğ'un teklife nasıl yanıt vereceği ise merak konusu oldu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kıvanç Tatlıtuğ Oyuncu
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