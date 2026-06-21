Kıvanç Tatlıtuğ rotayı Bodrum'a çevirdi! O anlar kamerada
Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile birlikte Bodrum Yalıkavak’ta tatil yaparken görüntülendi. Tatlıtuğ’un jet sörf yaptığı ve oğluyla balık tuttuğu anlar kameralara yansıdı.
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve 4 yaşındaki oğlu Kurt Efe ile birlikte tatil için Bodrum Yalıkavak’ı tercih etti. Yaz sezonunu Bodrum’da geçiren aile, gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkardı.
2016 yılında Başak Dizer ile evlenen Kıvanç Tatlıtuğ, yoğun iş temposuna kısa bir ara vererek ailesiyle birlikte tatile çıktı. Tatilde en çok dikkat çeken anlar ise Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe ile eğlenceli anları oldu.
Habertürk'ün haberine göre, gün boyu oğlu Kurt Efe ile vakit geçiren ünlü oyuncu, deniz kenarında ve teknede keyifli anlar yaşadı. Baba-oğulun samimi görüntüleri objektiflere yansıdı.
Tatilin ilerleyen saatlerinde oğluyla birlikte balık tutan Tatlıtuğ, yakaladığı balıkları Kurt Efe’ye gösterdi. Baba-oğulun bu anları kameralara yansıyarak sosyal medyada da ilgi gördü.
Spor tutkusuyla da bilinen Tatlıtuğ, tatil sırasında jet sörf yaparak denizdeki hünerlerini sergiledi. Ünlü oyuncunun performansı çevredeki tatilciler tarafından da ilgiyle izlendi.
Kıvanç Tatlıtuğ’un Bodrum’daki tatilinden yansıyan kareler, hayranları tarafından beğeniyle karşılandı.
Ünlü oyuncunun ailece geçirdiği keyifli anlar sosyal medyada da gündem oldu.