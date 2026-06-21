Kıvanç Tatlıtuğ rotayı Bodrum'a çevirdi! O anlar kamerada

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2016 yılında Başak Dizer ile evlenen Kıvanç Tatlıtuğ, yoğun iş temposuna kısa bir ara vererek ailesiyle birlikte tatile çıktı. Tatilde en çok dikkat çeken anlar ise Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe ile eğlenceli anları oldu.