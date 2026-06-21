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Halk TV Magazin Kıvanç Tatlıtuğ rotayı Bodrum'a çevirdi! O anlar kamerada

Kıvanç Tatlıtuğ rotayı Bodrum'a çevirdi! O anlar kamerada

Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile birlikte Bodrum Yalıkavak’ta tatil yaparken görüntülendi. Tatlıtuğ’un jet sörf yaptığı ve oğluyla balık tuttuğu anlar kameralara yansıdı.

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Kıvanç Tatlıtuğ rotayı Bodrum'a çevirdi! O anlar kamerada - Fotoğraf: 1
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Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve 4 yaşındaki oğlu Kurt Efe ile birlikte tatil için Bodrum Yalıkavak’ı tercih etti. Yaz sezonunu Bodrum’da geçiren aile, gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkardı.

Kıvanç Tatlıtuğ rotayı Bodrum'a çevirdi! O anlar kamerada - Fotoğraf: 2
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2016 yılında Başak Dizer ile evlenen Kıvanç Tatlıtuğ, yoğun iş temposuna kısa bir ara vererek ailesiyle birlikte tatile çıktı. Tatilde en çok dikkat çeken anlar ise Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe ile eğlenceli anları oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ rotayı Bodrum'a çevirdi! O anlar kamerada - Fotoğraf: 3
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Habertürk'ün haberine göre, gün boyu oğlu Kurt Efe ile vakit geçiren ünlü oyuncu, deniz kenarında ve teknede keyifli anlar yaşadı. Baba-oğulun samimi görüntüleri objektiflere yansıdı.

Kıvanç Tatlıtuğ rotayı Bodrum'a çevirdi! O anlar kamerada - Fotoğraf: 4
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Tatilin ilerleyen saatlerinde oğluyla birlikte balık tutan Tatlıtuğ, yakaladığı balıkları Kurt Efe’ye gösterdi. Baba-oğulun bu anları kameralara yansıyarak sosyal medyada da ilgi gördü.

Kıvanç Tatlıtuğ rotayı Bodrum'a çevirdi! O anlar kamerada - Fotoğraf: 5
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Spor tutkusuyla da bilinen Tatlıtuğ, tatil sırasında jet sörf yaparak denizdeki hünerlerini sergiledi. Ünlü oyuncunun performansı çevredeki tatilciler tarafından da ilgiyle izlendi.

Kıvanç Tatlıtuğ rotayı Bodrum'a çevirdi! O anlar kamerada - Fotoğraf: 6
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Kıvanç Tatlıtuğ’un Bodrum’daki tatilinden yansıyan kareler, hayranları tarafından beğeniyle karşılandı.

Kıvanç Tatlıtuğ rotayı Bodrum'a çevirdi! O anlar kamerada - Fotoğraf: 7
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Ünlü oyuncunun ailece geçirdiği keyifli anlar sosyal medyada da gündem oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ Bodrum
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