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Halk TV Magazin Kıvanç Tatlıtuğ ikinci kez baba oluyor! Cinsiyeti ortaya çıktı

Kıvanç Tatlıtuğ ikinci kez baba oluyor! Cinsiyeti ortaya çıktı

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer Tatlıtuğ'un ikinci kez anne-baba olmaya hazırlandığı öne sürüldü. İddiaya göre beş aylık hamile olan Başak Dizer'in bebeğinin cinsiyeti de ortaya çıktı.

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Kıvanç Tatlıtuğ ikinci kez baba oluyor! Cinsiyeti ortaya çıktı - Fotoğraf: 1
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Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer Tatlıtuğ cephesinden sevindiren bir haber geldi. Ünlü çiftin ikinci çocuklarını beklediği öğrenilirken, bebeğin cinsiyeti de belli oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ ikinci kez baba oluyor! Cinsiyeti ortaya çıktı - Fotoğraf: 2
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2016 yılında Paris'te dünyaevine giren Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer Tatlıtuğ, 2022 yılında oğulları Kurt Efe'nin doğumuyla ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ ikinci kez baba oluyor! Cinsiyeti ortaya çıktı - Fotoğraf: 3
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Sabah yazarı Bülent Cankurt'un haberine göre, ünlü çift şimdi de ikinci bebek heyecanı yaşıyor. İddiaya göre Başak Dizer'in beş aylık hamile olduğu öne sürüldü.

Kıvanç Tatlıtuğ ikinci kez baba oluyor! Cinsiyeti ortaya çıktı - Fotoğraf: 4
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15 Nisan'da 4 yaşına giren Kurt Efe'nin kısa süre içinde ağabey olacağı öğrenilirken, çiftin ikinci bebeklerinin kız olduğu belirtildi.

Kıvanç Tatlıtuğ ikinci kez baba oluyor! Cinsiyeti ortaya çıktı - Fotoğraf: 5
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İkinci kez baba olacağını öğrendiğinde büyük sevinç yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ'un, bebeğin cinsiyetini öğrendikten sonra ise heyecanının daha da arttığı iddia edildi.

Kıvanç Tatlıtuğ ikinci kez baba oluyor! Cinsiyeti ortaya çıktı - Fotoğraf: 6
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Magazin gündemine bomba gibi düşen hamilelik iddiası sosyal medyada da kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Ancak Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Tatlıtuğ cephesinden söz konusu iddialarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kıvanç Tatlıtuğ ikinci kez baba oluyor! Cinsiyeti ortaya çıktı - Fotoğraf: 7
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Hayranları ise ünlü çiftten gelecek olası açıklamayı ve müjdeli haberin doğrulanmasını merakla bekliyor.

Kıvanç Tatlıtuğ Hamile Bebek
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