Kıvanç Tatlıtuğ ikinci kez baba oluyor! Cinsiyeti ortaya çıktı
Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer Tatlıtuğ'un ikinci kez anne-baba olmaya hazırlandığı öne sürüldü. İddiaya göre beş aylık hamile olan Başak Dizer'in bebeğinin cinsiyeti de ortaya çıktı.
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer Tatlıtuğ cephesinden sevindiren bir haber geldi. Ünlü çiftin ikinci çocuklarını beklediği öğrenilirken, bebeğin cinsiyeti de belli oldu.
2016 yılında Paris'te dünyaevine giren Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer Tatlıtuğ, 2022 yılında oğulları Kurt Efe'nin doğumuyla ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
Sabah yazarı Bülent Cankurt'un haberine göre, ünlü çift şimdi de ikinci bebek heyecanı yaşıyor. İddiaya göre Başak Dizer'in beş aylık hamile olduğu öne sürüldü.
15 Nisan'da 4 yaşına giren Kurt Efe'nin kısa süre içinde ağabey olacağı öğrenilirken, çiftin ikinci bebeklerinin kız olduğu belirtildi.
İkinci kez baba olacağını öğrendiğinde büyük sevinç yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ'un, bebeğin cinsiyetini öğrendikten sonra ise heyecanının daha da arttığı iddia edildi.
Magazin gündemine bomba gibi düşen hamilelik iddiası sosyal medyada da kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Ancak Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Tatlıtuğ cephesinden söz konusu iddialarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Hayranları ise ünlü çiftten gelecek olası açıklamayı ve müjdeli haberin doğrulanmasını merakla bekliyor.