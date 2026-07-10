Halk TV Magazin Kıvanç Tatlıtuğ ikinci kez baba oluyor! Cinsiyeti ortaya çıktı

Kıvanç Tatlıtuğ ikinci kez baba oluyor! Cinsiyeti ortaya çıktı Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer Tatlıtuğ'un ikinci kez anne-baba olmaya hazırlandığı öne sürüldü. İddiaya göre beş aylık hamile olan Başak Dizer'in bebeğinin cinsiyeti de ortaya çıktı.

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