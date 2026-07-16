Yıllar sonra Kibariye'den beklenmedik ' Seda Sayan' itirafı!

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Geçmişte Seda Sayan‘la aynı evde yaşadıklarını dile getiren ünlü sanatçı, o günleri şöyle anlattı:

“ Seda çok akıllıdır. Her zaman çok iyi anlaştık. Aynı evde kaldığımız dönemler oldu. O temizlik yapardı, ben yemek hazırlardım. Onu çok severim''