Yıllar sonra Kibariye'den beklenmedik ' Seda Sayan' itirafı!
Kibariye’nin konser öncesinde Seda Sayan‘la ilgili yaptığı açıklamalar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Beşiktaş’ta sahne alan Kibariye ile Hüsnü Şenlendirici konser öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. O anlar sosyal medyaya da yansıdı. Ünlü şarkıcı Kibariye’nin Seda Sayan‘la ilgili anlattıkları kısa sürede bir viral oldu.
Uzun yıllardır Hüsnü Şenlendirici ile dostluklarının sürdüğünü belirten Kibariye birlikte birçok anı biriktirdiklerini dile getirdi. Kibariye’nin geçmişe dönük anılarından bahsettiği o anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ünlü sanatçı, dost olduğu Seda Sayan‘la ilgili de samimi açıklamalarda bulundu.
Geçmişte Seda Sayan‘la aynı evde yaşadıklarını dile getiren ünlü sanatçı, o günleri şöyle anlattı:
“ Seda çok akıllıdır. Her zaman çok iyi anlaştık. Aynı evde kaldığımız dönemler oldu. O temizlik yapardı, ben yemek hazırlardım. Onu çok severim''
Kibariye’nin yıllar öncesine uzanan bu anısı, sosyal medyada dostluk ve arkadaşlık ilişkileri üzerine farklı paylaşımlarında fitilini ateşledi. İkilinin dostluğu üzerine de çok sayıda pozitif yorum yapıldı.