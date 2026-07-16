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Halk TV Magazin Yıllar sonra Kibariye'den beklenmedik ' Seda Sayan' itirafı!

Yıllar sonra Kibariye'den beklenmedik ' Seda Sayan' itirafı!

Kibariye’nin konser öncesinde Seda Sayan‘la ilgili yaptığı açıklamalar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Yıllar sonra Kibariye'den beklenmedik ' Seda Sayan' itirafı! - Fotoğraf: 1
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Beşiktaş’ta sahne alan Kibariye ile Hüsnü Şenlendirici konser öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. O anlar sosyal medyaya da yansıdı. Ünlü şarkıcı Kibariye’nin Seda Sayan‘la ilgili anlattıkları kısa sürede bir viral oldu.

Yıllar sonra Kibariye'den beklenmedik ' Seda Sayan' itirafı! - Fotoğraf: 2
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Uzun yıllardır Hüsnü Şenlendirici ile dostluklarının sürdüğünü belirten Kibariye birlikte birçok anı biriktirdiklerini dile getirdi. Kibariye’nin geçmişe dönük anılarından bahsettiği o anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ünlü sanatçı, dost olduğu Seda Sayan‘la ilgili de samimi açıklamalarda bulundu.

Yıllar sonra Kibariye'den beklenmedik ' Seda Sayan' itirafı! - Fotoğraf: 3
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Geçmişte Seda Sayan‘la aynı evde yaşadıklarını dile getiren ünlü sanatçı, o günleri şöyle anlattı:

“ Seda çok akıllıdır. Her zaman çok iyi anlaştık. Aynı evde kaldığımız dönemler oldu. O temizlik yapardı, ben yemek hazırlardım. Onu çok severim''

Yıllar sonra Kibariye'den beklenmedik ' Seda Sayan' itirafı! - Fotoğraf: 4
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Kibariye’nin yıllar öncesine uzanan bu anısı, sosyal medyada dostluk ve arkadaşlık ilişkileri üzerine farklı paylaşımlarında fitilini ateşledi. İkilinin dostluğu üzerine de çok sayıda pozitif yorum yapıldı.

Yıllar sonra Kibariye'den beklenmedik ' Seda Sayan' itirafı! - Fotoğraf: 5
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Şarkıcı Seda Sayan
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