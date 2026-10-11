Khabib Nurmagomedov İstanbul'da! İki valiz dolusu aldı

Dünyaca ünlü karma dövüş sanatçısı Khabib Nurmagomedov, İstanbul'da görüntülendi.

Dağıstan asıllı Rus eski karma dövüş sanatçısı Khabib Nurmagomedov, İstanbul'a geldi. Dünyaca tanınan ünlü sporcu, Nişantaşı'nda alışveriş yaparken objektiflere yansıdı.

Habertürk'ün haberine göre, Nişantaşı'nda uzun süre mağazaları gezen Khabib Nurmagomedov'un iki valiz dolusu alışveriş yaptığı görüldü. Alışveriş molasında yemek yiyen ünlü sporcunun yanında korumalarının da bulunduğu belirtildi.

GAZETECİLERİ GÖRÜNCE YÜZÜNÜ GİZLEDİ

Alışverişini tamamladıktan sonra gazetecilerle karşılaşan Nurmagomedov, görüntü vermek istemedi.

Hızlı adımlarla aracına yönelen ve yüzünü gizlemeye çalışan 38 yaşındaki eski sporcu, ardından Nişantaşı'ndan ayrıldı.

Nurmagomedov'un İstanbul'da görüntülenmesi sosyal medyada da gündem oldu.

Eski UFC hafif sıklet şampiyonu olan Nurmagomedov, 29 müsabakalık yenilgisiz kariyeriyle, karma dövüş sanatlarında güncel en uzun süre yenilgisiz seriye sahip dövüşçüdür.