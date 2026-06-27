Kendall Jenner Türk edebiyatına yöneldi! Paylaşımı büyük ilgi gördü

Kendall Jenner Türk edebiyatına olan ilgisiyle sosyal medyada gündem oldu. Ünlü yıldızın Sabahattin Ali'nin eserleri arasında yer alan Kürk Mantolu Madonna’nın İngilizce çevirisini hikayesinde paylaşması hayranlarının dikkatini çekti.

SABAHATTİN ALİ HAYRANI ÇIKTI

Kendall Jenner’ın Instagram hikayesinde paylaştığı karede “Madonna in a Fur Coat” adlı kitabın yer alması Sabahattin Ali’nin Kürk Mantolu Madonna’sını sosyal medyanın merkezine taşıdı. Jenner’ın Sabahattin Ali hayranlığı üzerine çok sayıda yorum yapıldı. Ünlü yıldızın Sebahattin Ali paylaşımının ardından Türk edebiyatından başka eserleri okuyup okumadığı da merak edildi. Yapılan paylaşım Jenner'ın Türk hayranları tarafından 'sempatik'olarak nitelendirildi.

Kürk Mantolu Madonna romanı İngilizce baskısının yanı sıra çok sayıda dile çevrilen romanlardan biri olarak ön plana çıkıyor.

31 yaşındaki Kendall Jenner 2007-2021 yılları arasında 20 sezon boyunca yaklaşık 15 yıl rol aldığı Keeping Up with the Kardashians reality show programıyla ün kazandı. Geçirdiği estetik operasyonlar ve fırtınalı aşk hayatı gerçekçesiyle sık sık global magazinde yer bulan Kendall Jenner iddialı giyim tarzıyla da dikkatleri sık sık üzerine çekiyor.

İşte o paylaşım: