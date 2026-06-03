Kenan Yıldız 20 saniyede 10 milyon lira kazanacak: Serenay Sarıkaya detayı!

A Milli Takım’ın ve Juventus'un yıldız futbolcusu Kenan Yıldız, bu kez futbol kariyeriyle değil, reklam anlaşmasıyla gündeme geldi. Genç futbolcunun, Dünya Kupası döneminde yayınlanacak 20 saniyelik reklam filminden 10 milyon TL kazanacağı iddia edildi.

Sahadaki performansıyla Avrupa futbolunun da yükselen isimleri arasında gösterilen Kenan Yıldız, markaların da radarına girdi.

MARKALARIN YENİ GÖZDESİ

Ünlü futbolcu, büyük markaların yeni gözdesi haline geldi.

Gazeteci Mehmet Üstündağ’ın haberine göre Kenan Yıldız, bir reklam projesi için kamera karşısına geçti. 21 yaşındaki yıldız futbolcunun, sadece 20 saniye sürecek reklam filmi karşılığında yaklaşık 10 milyon TL kazanacağı öne sürüldü.

Yıldız'ın reklam yüzü olduğu markanın daha önce Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ ile de çalıştığı belirtildi.