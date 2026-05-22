A.B.İ. isimli dizide Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaşan Afra Saraçoğlu diziden ayrılma kararı aldı. Dizide Çağla karakterine hayat veren Saraçoğlu'nun 17. bölüm finalinde ekibe veda edeceği öğrenildi.

İmirzalıoğlu ve Saraçoğlu arasındaki 23 yaş farkı çok konuşulmuş, sosyal medyada tepki çekmişti. Saraçoğlu'nun da bu durumdan rahatsız olduğu ve başından beri bu projede olmak istemediği öne sürüldü.

Gel Konuşalım programında konuşan gazeteci Mehmet Üstündağ, ünlü oyuncunun hiçbir zaman dizide mutlu olmadığını ve bu yüzden ayrılık kararı aldığını belirtti.

YENİ PARTNERİ SİNEM KOBAL OLDU

Saraçoğlu'nun yerine gelecek ismin ise İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal olacağını açıkladı. Kobal'ın diziye katılması durumunda, 2016 yılında evlenen ünlü çift ilk kez aynı dizide boy göstermiş olacak.