Kenan İmirzalıoğlu'na yeni partner aranıyor!

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrolü paylaştığı A.B.İ. dizisinde flaş bir ayrılık yaşandı. Dizinin kadın başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu'nun projeden ayrılacağı öğrenildi.

Dizide avukat Çağla karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu'nun vedasının ardından Kenan İmirzalıoğlu için partner arayışı başladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni sezonda İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı Doğan’a yeni bir partner gelecek.

SEZON FİNALİ TARİHİ ÖNE ÇEKİLDİ

Dün akşam 16. bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizide önemli bir program değişikliğine de gidildi. Alınan son karara göre A.B.İ.'nin sezon finali tarihi öne çekildi.

Dizinin 17. bölümü bayram sonrasında ekrana gelecek. Hemen ardından, 9 Haziran’da yayınlanacak olan 18. bölümle birlikte dizi sezon finali yapacak.