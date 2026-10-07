Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Magazin Kardeş acısıyla İstanbul'u terk etmişti! Ünlü oyuncu Mustafa Uğurlu sessizliğini bozdu

Kardeş acısıyla İstanbul'u terk etmişti! Ünlü oyuncu Mustafa Uğurlu sessizliğini bozdu

Kardeşi Ahmet Uğurlu'nun vefatının ardından İstanbul'dan uzaklaşan oyuncu Mustafa Uğurlu, Cihangir'de ortaya çıktı. Sessizliğini bozan Uğurlu, uzun süredir Bodrum'da yaşadığını söyledi.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Kardeş acısıyla İstanbul'u terk etmişti! Ünlü oyuncu Mustafa Uğurlu sessizliğini bozdu

Uzun süredir İstanbul'dan uzak bir yaşam süren Mustafa Uğurlu, yıllar sonra Cihangir'de görüntülendi. Uğurlu, ağabeyi Ahmet Uğurlu'nun vefatının ardından yaşadığı acıyı ve Bodrum'daki yeni hayatını anlattı.

Ağabeyi Ahmet Uğurlu'nun 29 Mayıs 2024'te vefatının ardından kendisini geri çektiğini söyleyen Uğurlu, yaşadığı acının kendisi için çok ağır olduğunu ifade etti.

"BİR PARÇAM YOK OLMUŞ GİBİ HİSSETTİM"

Ağabeyinin kaybının ardından inzivaya çekildiğini belirten Mustafa Uğurlu, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

"Abimi kaybettikten sonra biraz inzivaya çekileyim dedim ama çok ağır geldi. Bir parçam yok olmuş gibi hissettim."

Kardeş acısıyla İstanbul'u terk etmişti! Ünlü oyuncu Mustafa Uğurlu sessizliğini bozdu - Resim : 1

Derin Mermerci'nin yalısına vapur girdi! "Rıhtımımı yok ettiler"Derin Mermerci'nin yalısına vapur girdi! "Rıhtımımı yok ettiler"

İSTANBUL'U GERİDE BIRAKTI

Kardeş acısının ardından İstanbul'dan uzaklaşan Uğurlu, uzun süredir Bodrum'da yaşadığını söyledi.

Ünlü oyuncu, şehir merkezinden de uzak bir yaşam tercih ettiğini belirterek, "Küçük bir yuvam var. Bodrum'un içinde değil, bir köyde yaşıyorum" dedi.

Kardeş acısıyla İstanbul'u terk etmişti! Ünlü oyuncu Mustafa Uğurlu sessizliğini bozdu - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Oyuncu İstanbul
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro