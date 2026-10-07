Kardeş acısıyla İstanbul'u terk etmişti! Ünlü oyuncu Mustafa Uğurlu sessizliğini bozdu

Uzun süredir İstanbul'dan uzak bir yaşam süren Mustafa Uğurlu, yıllar sonra Cihangir'de görüntülendi. Uğurlu, ağabeyi Ahmet Uğurlu'nun vefatının ardından yaşadığı acıyı ve Bodrum'daki yeni hayatını anlattı.

Ağabeyi Ahmet Uğurlu'nun 29 Mayıs 2024'te vefatının ardından kendisini geri çektiğini söyleyen Uğurlu, yaşadığı acının kendisi için çok ağır olduğunu ifade etti.

"BİR PARÇAM YOK OLMUŞ GİBİ HİSSETTİM"

Ağabeyinin kaybının ardından inzivaya çekildiğini belirten Mustafa Uğurlu, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

"Abimi kaybettikten sonra biraz inzivaya çekileyim dedim ama çok ağır geldi. Bir parçam yok olmuş gibi hissettim."

İSTANBUL'U GERİDE BIRAKTI

Kardeş acısının ardından İstanbul'dan uzaklaşan Uğurlu, uzun süredir Bodrum'da yaşadığını söyledi.

Ünlü oyuncu, şehir merkezinden de uzak bir yaşam tercih ettiğini belirterek, "Küçük bir yuvam var. Bodrum'un içinde değil, bir köyde yaşıyorum" dedi.