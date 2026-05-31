Kanye West İstanbul'u salladı: Rekor düzeyde katılım

Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, Rusya, Polonya ve çeşitli Orta Doğu ülkelerinden gelen ziyaretçiler, konser için İstanbul'a akın etti. Büyük ilgi gören etkinliği yaklaşık 118 bin kişi takip ederken, stadyum konser saatinden çok önce tamamen doldu.

Kapıların saat 16.00'da açılmasıyla alana giriş yapan izleyiciler, saat 21.00'de başlayan konser için uzun süre heyecanla bekledi. West, yaklaşık iki saat boyunca özel olarak tasarlanan dünya temalı sahnede performans sergiledi. Sahne prodüksiyonu, ışık efektleri ve görsel şovlar izleyicilere etkileyici anlar yaşattı.

BİNLERCE KİŞİYLE BİRLİKTE SÖYLEDİ

Konserin açılışını "Father" adlı parçasıyla yapan Kanye West, finalde ise "Stronger"ı seslendirdi. Sanatçı performansı boyunca "King", "Runaway", "Power", "Flashing Lights", "Heartless", "Black Skinhead", "All The Love" ve "Homecoming" gibi kariyerinin öne çıkan eserlerine repertuvarında yer verdi.

Stadyumu dolduran binlerce kişi, şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken danslarıyla da konser atmosferine renk kattı. West'in enerjik performansı, izleyicilerden büyük alkış aldı.

ÜNLÜ İSİMLER KATILDI

Geceye sanat ve magazin dünyasından birçok tanınmış isim de katıldı. Tribünlerde oyuncular Şükrü Özyıldız, Alina Boz, Nilperi Şahinkaya, Hazar Ergüçlü, Yasemin Allen, Afra Saraçoğlu ve Aslı Tandoğan'ın yanı sıra Ayşe Tolga, Umut Evirgen ile şarkıcılar Elif Buse Doğan ve Burak Kut da yer aldı.

Öte yandan konser, Kanye West'in resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlandı. Yayın, kısa süre içinde milyonlarca kişi tarafından takip edilerek etkinliğin küresel ölçekte geniş bir izleyici kitlesine ulaşmasını sağladı.