Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz'dan ilk açıklama! Hastane odasından paylaştı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki evinde dün akşam saatlerinde kalp krizi geçiren Cem Yılmaz, ambulansla kaldırıldığı Ayvacık Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından ÇOMÜ Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesine sevk edilmişti.

Hastaneden yapılan açıklamada, anjiyo yapılan ünlü komedyenin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Sevenlerini korkutan Yılmaz'dan ilk paylaşım geldi.

"DÜN KÖTÜ BİR AĞRI SAPLANDI GÖĞSÜME, SIRTIMA"

Hastane odasından yaptığı paylaşımda sevenlerine seslenen ünlü komedyen şu ifadeleri kullandı:

"Sağ olun arkadaşlar, iyiyim. Tam Gora’nın çekimleri bitti, dedim ki şimdi iş bitince çıkar yorgunluğu, sette hiç belli etmez, kemiklerin ağrır iş bitince... Dün kötü bir ağrı saplandı göğsüme, sırtıma, eve gidip yatsam hala yatıyor olurdum...

Ayvacık’ta ilk hastanede, burada Çanakkale’deki arkadaşlarıma teşekkür ederim, edeceğim sonra detaylı. Soran, eden, gelen herkese teşekkür ederim... Sağlık Bakanımız da sağ olsun, geçmiş olsun dileklerini iletmiş. Tüm sağlık dünyası zaten beni sever, ne mutlu...

"SİZ OLMASANIZ KALP KRİZİ DE OLMAZDI HAYATTA"

Neyse, kötü bir gün geçirdim vesselam. Doktorlar stresten uzak durun dedi. Güldüm :) Yine 'Abi, az iç' diyen, 'Saçı kesti, yeni imaj' diyenlere bir sözüm var: Siz olmasanız kalp krizi de olmazdı hayatta :) Sevenlere tekrar tekrar teşekkür ederim. Sağlıklı olun inşallah."