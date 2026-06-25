Kalbi duran Oktay Çubuk aylar sonra ortaya çıktı! 'Kısa süreliğine hayatımı kaybettim'

Ünlü oyuncu Oktay Çubuk, yaklaşık iki ay önce Portekiz'in başkenti Lizbon'da ölümden dönmüştü. Kalbi duran ve doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürülen oyuncu, yaşadıklarını sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla anlattı.

Lizbon'da bulunan annesine eşlik eden Oktay Çubuk, aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. İlk müdahalenin ardından hayati tehlikeyi atlatan oyuncunun kalbinin durduğu öğrenilmiş, doktorların zamanında müdahalesi sayesinde yeniden hayata döndürüldüğü açıklanmıştı.

Tedbir amacıyla yoğun bakımda tutulan 30 yaşındaki oyuncu, sağlık durumunun düzelmesinin ardından normal servise alınmış ve bir süre daha tedavi görmüştü.

"TEKRAR HAYATA DÖNDÜM"

Uzun süredir sosyal medyada paylaşım yapmayan Çubuk, sessizliğini bozarak takipçilerine sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Ünlü oyuncu açıklamasında, "Bir süredir sosyal medyada yoktum. Ama artık yaşadığım olayla ilgili birkaç şey söylemem gerektiğini hissediyorum. Bildiğiniz gibi tam 2 ay önce Lizbon'da kalbim durdu. Doktorların söylediğine göre kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim ve sonra tekrar hayata döndüm" ifadelerini kullandı.

"ÇOK ŞANSLIYIM ÇÜNKÜ HALA BURADAYIM"

Bu zorlu süreçte yanında olan ailesine, dostlarına ve kendisine destek mesajları gönderen herkese teşekkür eden oyuncu, yaşadığı olayın hayatına bakışını değiştirdiğini söyledi.

Çubuk, "Bu olayın neden başıma geldiğini bilmiyorum. Bundan sonraki hayatımın nasıl şekilleneceğini de bilmiyorum. Ama bildiğim net bir şey var: Çok şanslıyım. Çünkü hala buradayım" sözleriyle duygularını dile getirdi.

İyileşme sürecinin devam ettiğini belirten oyuncu, bundan sonraki yaşamında daha bilinçli hareket etmek istediğini vurguladı.

Yaşadıklarının kendisine önemli dersler verdiğini ifade eden Çubuk, umudun ve hayatın değerini yeniden hatırladığını belirterek, "Son anı beklemek yerine, şimdi yaşamak ve değişmek bizim elimizde" mesajını paylaştı.