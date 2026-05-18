Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında yeni açıklama!

Evinde fenalaşmasının ardından hastaneye kaldırılan Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır, doktorların kontrolü sonrasında yoğun bakım servisine alınmış, usta sanatçıya zatürre teşhisi konulmuştu.

Kadir İnanır'ın sağlık durumu ile ilgili yeğeni Levent İnanır'dan açıklama geldi.

YEĞENİ AÇIKLAMA YAPTI

Show TV'ye konuşan Levent İnanır, usta sanatçının durumunun iyiye gittiğini belirtti. Sosyal medyadaki iddialara da yanıt veren Levent İnanır, şu ifadeleri kullandı:

"Dün yanındaydım. Durumu iyiye gidiyor. Bağışıklık sistemi zayıfladığı için soğuk algınlık zatürreye döndü. Sosyal medyada konuşulduğu gibi vahim bir durum yok. Tedbir amaçlı yoğun bakımda. Gayet iyi, kendisiyle konuşuyoruz da."

DOKTORU NE DEMİŞTİ?

İnanır'ın tedavi gördüğü hastanenin başhekimi Prof. Dr. Hüsnü Görgen ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada şunları demişti: